Служителите от "Социално подпомагане" са в готовност да съдействат на домакинствата, пострадали от наводненията

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на хора, които са пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, информира пресцентърът на ведомството. Служителите от дирекциите "Социално подпомагане" са в готовност да съдействат на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа, посочи БТА.
От социалното министерство напомнят, че по закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност - 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено, хората могат да получат още 1550 евро.
Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията, казва още в съобщението.
Военнослужещи от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (НВУ) се включиха тази нощ в действията в помощ на населението във Велико Търново с две високопроходими машини. Те оказаха помощ при евакуацията на хора, живеещи в ниските части на града до река Янтра, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
В Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че няма информация за жертви след наводненията в Търновска и Габровска област.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
