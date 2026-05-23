Служителите от "Социално подпомагане" са в готовност да съдействат на домакинствата, пострадали от наводненията

23 Май, 2026 14:46 664 12

  • социално министерство-
  • социално подпомагане-
  • наводнение-
  • българия-
  • помощи

Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на хора, които са пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, информира пресцентърът на ведомството. Служителите от дирекциите "Социално подпомагане" са в готовност да съдействат на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа, посочи БТА.

От социалното министерство напомнят, че по закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност - 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено, хората могат да получат още 1550 евро.

Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията, казва още в съобщението.

Военнослужещи от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново (НВУ) се включиха тази нощ в действията в помощ на населението във Велико Търново с две високопроходими машини. Те оказаха помощ при евакуацията на хора, живеещи в ниските части на града до река Янтра, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

В Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че няма информация за жертви след наводненията в Търновска и Габровска област.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    3 0 Отговор
    Ма направо... Те винаги са готови да помогнат.

    14:53 23.05.2026

  • 2 глоги

    0 2 Отговор
    МинистърКАТА на труда и социалната политика - Наталия Ефремова ...

    Коментиран от #5

    14:54 23.05.2026

  • 3 Питане

    3 3 Отговор
    Боташа под полата на об щата ли е?
    Що се крие .

    14:54 23.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    Да си чел, или чул ПезидентКАТА ?
    Няма и да чуеш, същото е и с Министърът.
    Само в мъжки род !

    14:59 23.05.2026

  • 6 Пълна готовност

    4 0 Отговор
    с формуляр и химикалка да чакат потърпевшите да подават молби… Защо няма екипи от социално подпомагане на терен? Ще се измокрят ли???

    15:00 23.05.2026

  • 7 Абсолютно

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Потопа иде!":

    Прав си, с едно НО се отнася само за комунягите !

    15:02 23.05.2026

  • 8 Най-много да им дадат фургони

    4 0 Отговор
    за временно ползване. Укрите са безценни - те са безплатно по луксозните хотели.

    15:27 23.05.2026

  • 9 Да ударят

    1 1 Отговор
    по една люта балканска ракия няколко пъти и ще решат проблемите.

    15:42 23.05.2026

  • 10 Родина

    0 3 Отговор
    А , българина кога ще се научи да се застрахова, ? Особено тези които живеят до река . 120 лева една застраховка . Но , пари
    за коли , жени , цигари винаги намира .

    16:04 23.05.2026

  • 11 Бфбж

    1 0 Отговор
    Тия никаква помощ не предлагат. Най- безполезните.

    16:36 23.05.2026

  • 12 да както ми спряха

    0 0 Отговор
    социалната помощ без уведомление и повод

    17:39 23.05.2026

