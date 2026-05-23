Лудогорец пред раздяла с Хьогмо: Нови ветрове в Разград?

В Разград се разгарят слухове за сериозна промяна на треньорския пост. Пер-Матиас Хьогмо, норвежкият специалист, който пое Лудогорец в края на ноември 2025 г., е на път да се раздели с клуба, твърдят източници от футболните среди. Според неофициална информация, Хьогмо вече е напуснал България и се е завърнал в родината си, а причината е очевидна – драстичният спад във формата на тима през последните месеци, който постави под въпрос европейското бъдеще на 14-кратните шампиони.

Докато феновете и анализаторите очакват официално становище от ръководството на Лудогорец, все по-усилено се говори, че в предстоящите ключови срещи – включително евентуален бараж за Лигата на конференциите – отборът ще бъде воден от един от асистентите на Хьогмо. Най-вероятният кандидат е Микаел Старе, шведският треньор с впечатляваща визитка, който вече е доказал способностите си като шампион на Швеция с АИК Солна. Именно Старе временно пое юздите на "орлите", когато Хьогмо бе принуден да се прибере в Норвегия по лични причини.

Пристигането на Хьогмо в Разград бе белязано от амбиция и надежда – тогава Лудогорец изоставаше с 11 точки от Левски, но имаше мач по-малко. Под негово ръководство "зелените" записаха паметни европейски вечери, като победиха Селта и Ница, а срещу ПАОК извоюваха престижно равенство. Въпреки това, след излизането от груповата фаза, тимът отпадна от Ференцварош и не успя да затвърди позициите си на международната сцена.

Докато Лудогорец блестеше в Лига Европа, вътрешното първенство се оказа истинско изпитание. Отборът не успя да стопи разликата с лидера Левски, а отпадането от ЦСКА в турнира за Sesame Купа на България остави "орлите" без трофей този сезон. Финалният удар дойде след поражението от ЦСКА 1948, което може да изпрати разградчани на бараж за участие в Лигата на конференциите – нещо немислимо за амбициозния клуб.

Интересен детайл е, че Левски, воден от Хулио Веласкес, така и не успя да надделее над Лудогорец с Хьогмо начело.