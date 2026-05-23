Лудогорец пред раздяла с Хьогмо: Нови ветрове в Разград?

23 Май, 2026 14:21 1 602 11

  • лудогорец-
  • пер-матиас хьогмо-
  • микаел старе-
  • треньорска смяна-
  • разград-
  • лига европа-
  • цска-
  • левски-
  • футболни новини-
  • български футбол

Треньорската сага в Лудогорец навлиза в решаваща фаза

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Разград се разгарят слухове за сериозна промяна на треньорския пост. Пер-Матиас Хьогмо, норвежкият специалист, който пое Лудогорец в края на ноември 2025 г., е на път да се раздели с клуба, твърдят източници от футболните среди. Според неофициална информация, Хьогмо вече е напуснал България и се е завърнал в родината си, а причината е очевидна – драстичният спад във формата на тима през последните месеци, който постави под въпрос европейското бъдеще на 14-кратните шампиони.

Докато феновете и анализаторите очакват официално становище от ръководството на Лудогорец, все по-усилено се говори, че в предстоящите ключови срещи – включително евентуален бараж за Лигата на конференциите – отборът ще бъде воден от един от асистентите на Хьогмо. Най-вероятният кандидат е Микаел Старе, шведският треньор с впечатляваща визитка, който вече е доказал способностите си като шампион на Швеция с АИК Солна. Именно Старе временно пое юздите на "орлите", когато Хьогмо бе принуден да се прибере в Норвегия по лични причини.

Пристигането на Хьогмо в Разград бе белязано от амбиция и надежда – тогава Лудогорец изоставаше с 11 точки от Левски, но имаше мач по-малко. Под негово ръководство "зелените" записаха паметни европейски вечери, като победиха Селта и Ница, а срещу ПАОК извоюваха престижно равенство. Въпреки това, след излизането от груповата фаза, тимът отпадна от Ференцварош и не успя да затвърди позициите си на международната сцена.

Докато Лудогорец блестеше в Лига Европа, вътрешното първенство се оказа истинско изпитание. Отборът не успя да стопи разликата с лидера Левски, а отпадането от ЦСКА в турнира за Sesame Купа на България остави "орлите" без трофей този сезон. Финалният удар дойде след поражението от ЦСКА 1948, което може да изпрати разградчани на бараж за участие в Лигата на конференциите – нещо немислимо за амбициозния клуб.

Интересен детайл е, че Левски, воден от Хулио Веласкес, така и не успя да надделее над Лудогорец с Хьогмо начело.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    10 1 Отговор
    Или футболистите или ръководството го сготвиха за българското първенство в определени мачове.

    14:30 23.05.2026

  • 2 Ареее

    9 4 Отговор
    Лудогорец от рЯзгргад май се утече в канала

    14:34 23.05.2026

  • 3 Само ЦСКА

    8 3 Отговор
    Огромна грешка да сменят Христо Янев!Ще сложат някой чужденец,като Ел Маестро и пак се почва 2 месеца.Ицо Янев е човека за ЦСКА!

    Коментиран от #5

    14:48 23.05.2026

  • 4 от първо лице

    7 2 Отговор
    аа не е вярно тази сутрин минах покрай рязград нямаше никакви ветрове само дъжд

    14:48 23.05.2026

  • 5 Левски 1914

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Само ЦСКА":

    Нещо си се пообъркал момче, цска го няма ФАЛИРА преди 9,6 години!

    14:59 23.05.2026

  • 6 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    11 6 Отговор
    С условен лиценз и борчаве не плащат
    Отбора на всички власти

    Коментиран от #10

    15:06 23.05.2026

  • 7 Турския отбор

    2 2 Отговор
    е в криза тия м -ли вече се изчерпват след толкова години най после промяна в първенството

    15:36 23.05.2026

  • 8 я повтори

    2 1 Отговор
    "Докато Лудогорец блестеше в Лига Европа...."

    Я пак?

    15:42 23.05.2026

  • 9 БиБи

    1 2 Отговор
    Разград беше Град 1988 г.,сега е Долината на Широките гащи

    16:05 23.05.2026

  • 10 Левски 1914

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ":

    А МЕНТЕТО с лиценза на Етрополе!

    16:14 23.05.2026

  • 11 Буревестников

    1 0 Отговор
    Айде сега,глупости за наивници.Защо "Лудогорец" не бил скъсил разликата ? Ами защото ,когато ""Левски" губеше точки,ония Задължително падаха.Затова.

    17:56 23.05.2026

