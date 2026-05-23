Лукас Подолски слага край на бляскавата си футболна приказка

40-годишният нападател Лукас Подолски, световен шампион с Германия през 2014 година, официално обяви края на своята впечатляваща кариера чрез емоционално видео, публикувано в Instagram профила на полския Гурник Забже. „Е, това беше всичко за днес. Благодаря ти, футбол!“, сподели развълнуваният Подолски, докато събираше багажа си и се връщаше към незабравимите моменти от своя път на терена.

Въпреки че вече е взел решението да се оттегли, Подолски ще изиграе още един последен мач за Гурник Забже срещу Радомяк Радом тази събота. Клубът подготвя специална церемония, с която да отдаде заслужена почит на своя капитан и идол. Феновете очакват с нетърпение да изпратят любимеца си с аплодисменти и благодарности за всичко, което е направил за отбора.

Роден в Полша, но израснал в Германия, Лукас Подолски оставя следа в едни от най-големите европейски клубове. Кариерата му преминава през отбори като Кьолн, Байерн Мюнхен, Арсенал, Интер, Галатасарай, Висел Кобе и Анталияспор. През 2021 година той се присъединява към Гурник Забже, където се превръща в истински лидер и вдъхновител.

Този сезон ще остане паметен за Гурник Забже – клубът спечели Купата на Полша за първи път в своята история и си осигури участие в европейските клубни турнири. В състава блести и българският нападател Борислав Рупанов, който допринася за успехите на отбора.

Подолски дебютира за националния отбор на Германия през 2004 година и заедно с Бастиан Швайнщайгер се превръща в ключова фигура за Бундестима. Двамата приятели са в основата на възраждането на германския футбол и вдъхновяват цяло поколение млади таланти. -

След края на активната си кариера, Лукас Подолски не спира да се развива. Той вече е съосновател на лига по футбол на закрито заедно с Матс Хумелс, притежава верига магазини и сладкарници в Северен Рейн-Вестфалия, а собствената му марка дрехи набира популярност. Освен това, Подолски е на път да стане основен собственик на Гурник Забже, след като общинският съвет даде зелена светлина за продажбата на 86% от акциите на клуба.