Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лукас Подолски слага край на бляскавата си футболна приказка

Лукас Подолски слага край на бляскавата си футболна приказка

23 Май, 2026 14:50 871 0

  • лукас подолски-
  • край на кариерата-
  • гурник забже-
  • германски национал-
  • футбол-
  • световен шампион-
  • купа на полша-
  • борислав рупанов-
  • бизнес проекти-
  • футболни легенди

Легендарният германски нападател се сбогува с терена, но не и с футбола

Лукас Подолски слага край на бляскавата си футболна приказка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

40-годишният нападател Лукас Подолски, световен шампион с Германия през 2014 година, официално обяви края на своята впечатляваща кариера чрез емоционално видео, публикувано в Instagram профила на полския Гурник Забже. „Е, това беше всичко за днес. Благодаря ти, футбол!“, сподели развълнуваният Подолски, докато събираше багажа си и се връщаше към незабравимите моменти от своя път на терена.

Въпреки че вече е взел решението да се оттегли, Подолски ще изиграе още един последен мач за Гурник Забже срещу Радомяк Радом тази събота. Клубът подготвя специална церемония, с която да отдаде заслужена почит на своя капитан и идол. Феновете очакват с нетърпение да изпратят любимеца си с аплодисменти и благодарности за всичко, което е направил за отбора.

Роден в Полша, но израснал в Германия, Лукас Подолски оставя следа в едни от най-големите европейски клубове. Кариерата му преминава през отбори като Кьолн, Байерн Мюнхен, Арсенал, Интер, Галатасарай, Висел Кобе и Анталияспор. През 2021 година той се присъединява към Гурник Забже, където се превръща в истински лидер и вдъхновител.

Този сезон ще остане паметен за Гурник Забже – клубът спечели Купата на Полша за първи път в своята история и си осигури участие в европейските клубни турнири. В състава блести и българският нападател Борислав Рупанов, който допринася за успехите на отбора.

Подолски дебютира за националния отбор на Германия през 2004 година и заедно с Бастиан Швайнщайгер се превръща в ключова фигура за Бундестима. Двамата приятели са в основата на възраждането на германския футбол и вдъхновяват цяло поколение млади таланти. -

След края на активната си кариера, Лукас Подолски не спира да се развива. Той вече е съосновател на лига по футбол на закрито заедно с Матс Хумелс, притежава верига магазини и сладкарници в Северен Рейн-Вестфалия, а собствената му марка дрехи набира популярност. Освен това, Подолски е на път да стане основен собственик на Гурник Забже, след като общинският съвет даде зелена светлина за продажбата на 86% от акциите на клуба.



Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове