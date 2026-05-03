Лукас Подолски може да приключи кариерата си във футбола

Лукас Подолски намекна, че е близо до края на своята кариера, след като помогна на Гурник Забже да спечели Купата на Полша за първи път от 54 години насам. Тимът от Забже победи Ракув Ченстохова с 2:0 във финала, игран пред близо 50 хиляди зрители във Варшава, предава БТА. „Планът е да прекратя кариерата си, но може и да има изненада, ако оставя вратата леко отворена“, заяви 40-годишният бивш германски национал след двубоя.

Лукас Подолски е световен шампион с Германия от Световно първенство по футбол 2014. В кариерата си той е играл още за Кьолн, Байерн Мюнхен и Арсенал.

„Понякога семейството ми оставаше на втори план и искам да променя това“, призна нападателят.

Подолски се появи в игра чак в 89-ата минута на финала, но въпреки ограниченото си участие беше част от историческия успех на Гурник Забже, който донесе седми трофей за клуба в турнира.