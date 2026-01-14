Новини
Спорт »
Бг футбол »
Само един тест дели Рупанов от договор с Гурник Забже

Само един тест дели Рупанов от договор с Гурник Забже

14 Януари, 2026 09:29 456 1

  • борислав рупанов-
  • гурник забже-
  • футбол-
  • левски

Нападателят на Левски вече е в Полша

Само един тест дели Рупанов от договор с Гурник Забже - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Само един тест дели Борислав Рупанов от договор с Гурник Забже. Нападателят на Левски вече е в Полша и днес ще премине медицински прегледи, след като двата клуба уточниха всички детайли по трансфера. Очаква се до броени часове от Гурник да обявят привличането на младежкия национал на България.

Именно с изявите си за „лъвчетата“ футболистът е привлякъл вниманието на поляците. Ключовият мач се оказал двубоят с Чехия в Пазарджик, спечелен от тима на селекционера Тодор Янчев с 2:1.

От Левски нямаха намерение да се разделят с Рупанов, но решили да направят жест към него, тъй като той изявил желание да направи трансфер. Още повече, че от Гурник му обещали повече игрово време, отколкото получаваше на "Герена" до момента.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той желаел сам да

    1 0 Отговор
    Напусне. Сиктириуса няма вина както вечният тууулуп също. Нека сега само чужди да останат в отбора. Танасе ако беше така и при соца ти сега сигурно щеше да си у НЕКОЕ село в покрай стара загора тракторист. Нямаше да си футболист. Но треньори и ръководство те налагаха. И после у еспаньол се видя що си.

    09:38 14.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ