Само един тест дели Рупанов от договор с Гурник Забже

Само един тест дели Борислав Рупанов от договор с Гурник Забже. Нападателят на Левски вече е в Полша и днес ще премине медицински прегледи, след като двата клуба уточниха всички детайли по трансфера. Очаква се до броени часове от Гурник да обявят привличането на младежкия национал на България.

Именно с изявите си за „лъвчетата“ футболистът е привлякъл вниманието на поляците. Ключовият мач се оказал двубоят с Чехия в Пазарджик, спечелен от тима на селекционера Тодор Янчев с 2:1.

От Левски нямаха намерение да се разделят с Рупанов, но решили да направят жест към него, тъй като той изявил желание да направи трансфер. Още повече, че от Гурник му обещали повече игрово време, отколкото получаваше на "Герена" до момента.