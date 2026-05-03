Шампиони, но бедни спрямо Англия - Висшата лига разбива конкуренцията и тази година

Финалната права на сезона в Европа не носи само слава, а и сериозни финансови дивиденти. Интер и Барселона са на път да триумфират съответно в Серия А и Ла Лига, но макар и престижни, тези успехи не се равняват по финансова тежест на английския модел. Според данни на „Calcio e Finanza“, шампионската титла в Италия ще донесе на Интер около 15,7 милиона евро, което е стабилен бонус, но далеч от върха на европейската финансова пирамида.



В Испания ситуацията е сходна, където Барселона би прибрала около 19,2 милиона евро при завоюване на титлата. Истинската разлика обаче идва от Англия. Във Висша лига шампионът, независимо дали това ще бъде Манчестър Сити или Арсенал, ще получи внушителните 61,5 милиона евро.

Тази разлика не е случайна. Английската лига продължава да доминира икономически благодарение на огромните приходи от телевизионни права и глобалната си популярност.