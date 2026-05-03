Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шампиони, но бедни спрямо Англия - Висшата лига разбива конкуренцията и тази година

Шампиони, но бедни спрямо Англия - Висшата лига разбива конкуренцията и тази година

3 Май, 2026 19:36 508 0

  • пари-
  • висша лига-
  • арсенал-
  • манчестъ сити-
  • интер-
  • барселона

Интер и Барселона са на крачка от трофеите, но истинският джакпот е във Висша лига

Шампиони, но бедни спрямо Англия - Висшата лига разбива конкуренцията и тази година - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Финалната права на сезона в Европа не носи само слава, а и сериозни финансови дивиденти. Интер и Барселона са на път да триумфират съответно в Серия А и Ла Лига, но макар и престижни, тези успехи не се равняват по финансова тежест на английския модел. Според данни на „Calcio e Finanza“, шампионската титла в Италия ще донесе на Интер около 15,7 милиона евро, което е стабилен бонус, но далеч от върха на европейската финансова пирамида.

В Испания ситуацията е сходна, където Барселона би прибрала около 19,2 милиона евро при завоюване на титлата. Истинската разлика обаче идва от Англия. Във Висша лига шампионът, независимо дали това ще бъде Манчестър Сити или Арсенал, ще получи внушителните 61,5 милиона евро.

Тази разлика не е случайна. Английската лига продължава да доминира икономически благодарение на огромните приходи от телевизионни права и глобалната си популярност.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове