Поредна контузия в лагера на Реал Мадрид

Защитникът на Реал Мадрид Ферлан Менди получи травма само десет минути след началото на двубоя срещу Еспаньол от испанското първенство, спечелен от „белия балет“ с 2:0.

Новата контузия на бранителя може да сложи край на надеждите му да попадне в състава на Франция за предстоящото Световно първенство.

30-годишният Менди, който имаше серия от контузии през този сезон, беше част от френския национален отбор на Европейското първенство през 2024 г., но не е получавал повиквателна оттогава.

През настоящата кампания той е записал едва девет мача за Реал Мадрид.

Травмата се случи, докато Менди спринтираше към топката и падна на терена с очевидна болка в десния крак. От клуба все още не са обявили официално колко сериозна е контузията.