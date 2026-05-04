Новини
Спорт »
Световен футбол »
Поредна контузия в лагера на Реал Мадрид

Поредна контузия в лагера на Реал Мадрид

4 Май, 2026 11:55 490 0

  • реал мадрид-
  • ферлан менди-
  • еспаньол-
  • футбол-
  • контузия

Новата контузия на бранителя може да сложи край на надеждите му да попадне в състава на Франция за предстоящото Световно първенство

Поредна контузия в лагера на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Реал Мадрид Ферлан Менди получи травма само десет минути след началото на двубоя срещу Еспаньол от испанското първенство, спечелен от „белия балет“ с 2:0.

Новата контузия на бранителя може да сложи край на надеждите му да попадне в състава на Франция за предстоящото Световно първенство.

30-годишният Менди, който имаше серия от контузии през този сезон, беше част от френския национален отбор на Европейското първенство през 2024 г., но не е получавал повиквателна оттогава.

През настоящата кампания той е записал едва девет мача за Реал Мадрид.

Травмата се случи, докато Менди спринтираше към топката и падна на терена с очевидна болка в десния крак. От клуба все още не са обявили официално колко сериозна е контузията.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове