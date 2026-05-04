Мистериозна серия от травми в Лудогорец

Трима основни футболисти на Лудогорец отпаднаха за снощния мач с ЦСКА, загубен с 0:1, а официалната причина, обявена от лагера на разградчани, бе контузии. Става въпрос за защитника Диниш Алмейда, халфа Педро Нареси и централния нападател Квадво Дуа.

Любопитно е, че и тримата бяха титуляри при нулевото равенство в реванша с ЦСКА за Купата в сряда, като нито един от тях не напусна терена принудително или не даде признаци, че изпитва физически затруднения.

От четвъртък до неделя обаче съставът на "орлите" мистериозно е бил налегнат от серия от травми, пише "Тема Спорт". Диниш и Нареси са с изтичащи договори и не е изключено някой от тях вече да е изиграл последния си мач със зелената фланелка.

Както вече стана ясно, португалецът Алмейда е в селекционния списък на ЦСКА и през лятото може да премине като свободен агент на „Българска армия“. "Червените" имат интерес и към бившия си футболист Ивайло Чочев. За него обаче 31-кратните шампиони ще трябва да заплатят трансферна сума, тъй като преподписа с Лудогорец през ноември.