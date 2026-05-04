Мистериозна серия от травми в Лудогорец

4 Май, 2026 11:29 831 1

Диниш и Нареси са с изтичащи договори и не е изключено някой от тях вече да е изиграл последния си мач със зелената фланелка

Мистериозна серия от травми в Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Трима основни футболисти на Лудогорец отпаднаха за снощния мач с ЦСКА, загубен с 0:1, а официалната причина, обявена от лагера на разградчани, бе контузии. Става въпрос за защитника Диниш Алмейда, халфа Педро Нареси и централния нападател Квадво Дуа.

Любопитно е, че и тримата бяха титуляри при нулевото равенство в реванша с ЦСКА за Купата в сряда, като нито един от тях не напусна терена принудително или не даде признаци, че изпитва физически затруднения.

От четвъртък до неделя обаче съставът на "орлите" мистериозно е бил налегнат от серия от травми, пише "Тема Спорт". Диниш и Нареси са с изтичащи договори и не е изключено някой от тях вече да е изиграл последния си мач със зелената фланелка.

Както вече стана ясно, португалецът Алмейда е в селекционния списък на ЦСКА и през лятото може да премине като свободен агент на „Българска армия“. "Червените" имат интерес и към бившия си футболист Ивайло Чочев. За него обаче 31-кратните шампиони ще трябва да заплатят трансферна сума, тъй като преподписа с Лудогорец през ноември.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Въпрос

    3 1 Отговор
    Някой, знае ли, защо тази година Лудогорец спря да играе и подари титлата на Левски и половин купа на ЦСКА?

    11:38 04.05.2026

