Окончателно - Зинедин Зидан отряза Реал Мадрид заради Франция

4 Май, 2026 12:53 550 1

В началото на годината Реал се раздели с Шаби Алонсо, а контактът със Зидан е бил направен още през декември 2025-а, но вече е било твърде късно

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шефовете на Реал Мадрид са разговаряли със Зинедин Зидан да поеме треньорския пост в "кралския клуб" след края на сезона. Легендата на Франция и на Реал обаче не е приел офертата, заради уговорката с френската федерация, пише Diario AS.

Очаква се след световното първенство това лято носителят на "Златната топка" за 1998-а година да стане национален селекционер на Франция, заемайки поста от напускащия Дидие Дешан.

В началото на годината Реал се раздели с Шаби Алонсо, а контактът със Зидан е бил направен още през декември 2025-а, но вече е било твърде късно. На мястото на испанеца застана временно на Алваро Арбелоа.

Самият Зизу бе треньор на Реал два пъти - от 2016 до 2018 и от 2019 до 2021. Под негово ръководство тимът спечели 11 трофея, включително три пъти победи в Шампионската лига.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Жалко! Зизу е институция!

    12:56 04.05.2026

