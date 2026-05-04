Окончателно - Зинедин Зидан отряза Реал Мадрид заради Франция

Шефовете на Реал Мадрид са разговаряли със Зинедин Зидан да поеме треньорския пост в "кралския клуб" след края на сезона. Легендата на Франция и на Реал обаче не е приел офертата, заради уговорката с френската федерация, пише Diario AS.
Очаква се след световното първенство това лято носителят на "Златната топка" за 1998-а година да стане национален селекционер на Франция, заемайки поста от напускащия Дидие Дешан.
В началото на годината Реал се раздели с Шаби Алонсо, а контактът със Зидан е бил направен още през декември 2025-а, но вече е било твърде късно. На мястото на испанеца застана временно на Алваро Арбелоа.
Самият Зизу бе треньор на Реал два пъти - от 2016 до 2018 и от 2019 до 2021. Под негово ръководство тимът спечели 11 трофея, включително три пъти победи в Шампионската лига.
🚨 Real Madrid made DIRECT contact with Zinedine Zidane in December 2025 over replacing Xabi Alonso.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 3, 2026
But the move came TOO LATE as Zidane had already given his word to France. 🇫🇷
The Frenchman is expected to take charge of his country when Deschamps leaves after the World Cup.… pic.twitter.com/evaRT9VeAx
