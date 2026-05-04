ЦСКА прекъсна черната серия срещу Лудогорец

4 Май, 2026 10:26 359 1

Снощната победа над Лудогорец е още по-сладка за "армейците"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА победи Лудогорец с 1:0 снощи в мач от 32-ия кръг на efbet Лига. "Армейците" нанесоха нов звучен шамар на "орлите", които успяха да елиминират преди дни на полуфиналите за Купата на България след обрат до 2:1 в Разград и 0:0 на реванша в София.

Снощната победа е още по-сладка за "червените", които бяха в черна серия срещу разградчани в мачовете им за първенство. Успехът е първи за ЦСКА над Лудогорец в шампионата от 2021 година насам.

На 20 декември 2021 г. "армейците" надвиха съперника с 1:0 с гол на Юрген Матай, дошъл след асистенция на Томас Лам. Треньор на ЦСКА тогава е легендата Стойчо Младенов.

Последваха цели 11 срещи за първенство без победа на "червените" срещу "орлите", които 14 поредни години бяха шампиони, но в събота Левски ги детронира.

С победата снощи ЦСКА сложи край на още една негативна серия. "Армейците" никога досега не бяха надделявали срещу Лудогорец на Националния стадион "Васил Левски".

Черната серия на ЦСКА срещу Лудогорец в първенството след победата с 1:0 на 20 декември 2021 г.:

30.04.22 г. Лудогорец - ЦСКА 5:0

10.10.22 г. Лудогорец - ЦСКА 2:1

30.04.23 г. ЦСКА - Лудогорец 0:1

20.05.23 г. Лудогорец - ЦСКА 2:2

13.08.23 г. Лудогорец - ЦСКА 3:0

10.12.23 г. ЦСКА - Лудогорец 0:1

11.05.24 г. Лудогорец - ЦСКА 3:1

21.07.24 г. Лудогорец - ЦСКА 1:0

24.11.24 г. ЦСКА - Лудогорец 2:2

05.10.25 г. ЦСКА - Лудогорец 0:0

14.03.26 г. Лудогорец - ЦСКА 3:0


  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    А на 09 09 2016г цска ФАЛИРА!

    10:34 04.05.2026

