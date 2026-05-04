Новини
България »
Пловдивско село иска спешни мерки за обезопасяването на главен път

Пловдивско село иска спешни мерки за обезопасяването на главен път

4 Май, 2026 12:51 712 4

  • пловдив-
  • поповица-
  • път

Хората твърдят, че често стават инциденти заради липса на пешеходни пътеки

Пловдивско село иска спешни мерки за обезопасяването на главен път - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Смърт на пътя и отчаяние в пловдивското село Поповица. Хората настояват за спешни мерки след пореден фатален инцидент, при който младеж беше убит, а друг тежко ранен. Главният път за Хасково и Свиленград минава през населеното място, а местните твърдят, че високата скорост превръща участъка в капан, като по него всеки ден преминават стотици тирове и автомобили.

Местните хора разказват в "Здравей, България" по Нова ТВ че многократно са правени опити за поставяне на изкуствени неравности, пешеходна пътека или каквото и да било обезопасяване, защото в този участък няма абсолютно нищо. "Опитите ни обаче са били отхвърляни от АПИ с аргумента, че това е международен път. Има множество трагични инциденти. Последният е от миналата седмица", разказа жена.

Други жители на селото споделиха, че по цялото трасе, където и да решат да пресекат - са в нарушение. "Няма място, на което да пресечем законно като пешеходци. А пътят преминава буквално през средата на населеното място", сподели друга жена. И допълни, че често превозните средства дори не спазват ограниченията и карат със 70-80 километра в час въпреки ограничението от 50 километра в час.

"Изцяло подкрепям исканията на хората от селото. Главният път разделя селото на две части и всички – ученици, майки с деца, възрастни хора - са принудени да пресичат при изключително опасни условия. В момента водим разговори с АПИ. Има подготвен проект за рехабилитация, който вероятно скоро ще започне. Ще настоявам за изграждане на пешеходни пътеки на три места, осветление и предупредителна сигнализация", обясни кметицата на Поповица Веска Мирчева.

Екипът на NOVA потърси за коментар Агенция „Пътна инфраструктура“ още в петък. Оттам обещаха да изпратят позиция, но до този момент такава няма.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всъщност

    1 0 Отговор
    Много места в България са така . В големи градове , по протежение на 200-300 метра не е предвидено място за пресичане , сякаш на българите са отрязани краката и се предвижват само в автомобили .

    12:56 04.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Тия проблеми не се решават с пешеходни пътеки - главен път няма място в населено място!
    Решението е изграждане на околовръстно!

    Другата инфарктна точка са кръстовищата - главен път не трябва да се пресича с други, трябва да се разделят потоците
    Решението е изграждане на детелини с подлези и надлези

    Не са толкова много критичните места, че да не може да се обезопасят чрез изграждане на правилната инфраструктура... АМА ТОГАВА МИЛИЦИЯТА ЗА КВО ЩЕ ВИ ВЗИМА КИНТИТЕ?!!!

    13:30 04.05.2026

  • 4 И срещу кой

    0 0 Отговор
    по-точно протестирате? Скоростните режими по всякакви подобни паланки брутално нарушават местни лапета, лилави и подобни от близките паланки. Щото често минавам двупосочно през Поповица и не ми прави впечатление транзитния трафик от и към Пловдив да надвишава 50- 60 км/ч. Още повече районът е известен с внезапно, наситено и сменящо засадите шумкарско присъствие. Поредни странно протестиращи с някаква трета цел!

    13:30 04.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове