Zara Larsson с ново делукс издание на Midnight Sun в изцяло женски състав (ВИДЕО)

4 Май, 2026 12:46 537 1

Проектът обединява различни култури, жанрове и артистични визии

Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Номинираната за GRAMMY® поп звезда Zara Larsson представя новия си делукс проект Midnight Sun: Girls Trip - смел и енергичен, той събира на едно място изцяло дамски международен състав и вдъхва нов живот на хитовете от нейния пробивен албум Midnight Sun. Проектът обединява различни култури, жанрове и артистични визии, създавайки динамично музикално преживяване, което празнува свободата на изразяване и силата на женското присъствие в поп музиката.

Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс

В албума участват световни имена като Shakira, Robyn, Tyla, PinkPantheress, Kehlani, JT, както и нови и алтернативни артисти като Madison Beer и Emilia. Сред акцентите са новата версия на „Midnight Sun“ с PinkPantheress, R&B интерпретацията на „Blue Moon“ с Kehlani, енергичният ремикс на „Pretty Ugly“ с JT, както и денс версията на „Eurosummer“ с Shakira. Всеки трак преминава през различни стилове и звучене, което прави албума разнообразен и непредсказуем.

Midnight Sun: Girls Trip идва след изключително успешен период за Zara Larsson, която в момента има четири песни в Billboard Hot 100. След успеха на „Stateside“, достигнал №1 в Billboard Global 200, и хита „Lush Life“, тя продължава да разширява глобалното си влияние. Наскоро бе отличена с наградата „Breakthrough Award“ на Billboard Women in Music и получи множество номинации за American Music Awards.

Паралелно с новия проект, Zara Larsson се подготвя за интензивен летен фестивален сезон, включващ участия на сцени като Lollapalooza Chicago, както и редица концерти в Европа. През септември тя ще изнесе специално шоу в Greek Theatre в Лос Анджелис, последвано от турне в Австралия и Нова Зеландия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 бушприт

    2 0 Отговор
    Правилно е написан номерът на колата на Зара Ларсън-пуспус.РусоПусипуси е тя.

    13:49 04.05.2026