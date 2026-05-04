Zara Larsson с ново делукс издание на Midnight Sun в изцяло женски състав (ВИДЕО)

Номинираната за GRAMMY® поп звезда Zara Larsson представя новия си делукс проект Midnight Sun: Girls Trip - смел и енергичен, той събира на едно място изцяло дамски международен състав и вдъхва нов живот на хитовете от нейния пробивен албум Midnight Sun. Проектът обединява различни култури, жанрове и артистични визии, създавайки динамично музикално преживяване, което празнува свободата на изразяване и силата на женското присъствие в поп музиката.

В албума участват световни имена като Shakira, Robyn, Tyla, PinkPantheress, Kehlani, JT, както и нови и алтернативни артисти като Madison Beer и Emilia. Сред акцентите са новата версия на „Midnight Sun“ с PinkPantheress, R&B интерпретацията на „Blue Moon“ с Kehlani, енергичният ремикс на „Pretty Ugly“ с JT, както и денс версията на „Eurosummer“ с Shakira. Всеки трак преминава през различни стилове и звучене, което прави албума разнообразен и непредсказуем.

Midnight Sun: Girls Trip идва след изключително успешен период за Zara Larsson, която в момента има четири песни в Billboard Hot 100. След успеха на „Stateside“, достигнал №1 в Billboard Global 200, и хита „Lush Life“, тя продължава да разширява глобалното си влияние. Наскоро бе отличена с наградата „Breakthrough Award“ на Billboard Women in Music и получи множество номинации за American Music Awards.

Паралелно с новия проект, Zara Larsson се подготвя за интензивен летен фестивален сезон, включващ участия на сцени като Lollapalooza Chicago, както и редица концерти в Европа. През септември тя ще изнесе специално шоу в Greek Theatre в Лос Анджелис, последвано от турне в Австралия и Нова Зеландия.