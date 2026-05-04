Mercedes връща физическите бутони в купето

4 Май, 2026 12:47

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на високите технологии понякога най-модерното решение е... добре познатото старо. Германският колос Mercedes-Benz обяви мащабен завой в интериорния си дизайн, решавайки да върне класическите физически контроли в бъдещите си модели. Макар гигантските екрани тип Hyperscreen да остават запазена марка на бранда, ерата на „пълната сензоризация“ изглежда залязва в името на ергономията и здравия разум.

Този стратегически ход не е плод на носталгия, а директен отговор на гласа на потребителите. Оказва се, че дори най-запалените почитатели на дигитализацията изпитват раздразнение, когато трябва да се ровят в сложни менюта, за да настроят елементарни функции по време на път. Още преди две години клиентите на марката дадоха ясен сигнал: „Обичаме големите дисплеи, но искаме истински бутони за важните неща“. В Щутгарт чуха посланието и признаха, че изцяло тъч-базираното управление често е по-скоро пречка, отколкото удобство.

Голямата промяна започва още от волана. Любимите на дизайнерите, но недолюбвани от шофьорите сензорни повърхности ще отидат в историята, отстъпвайки място на солидните физически скрол колелца. Реформата обаче е много по-дълбока – критичните функции, изискващи незабавна реакция, ще получат своите „твърди“ клавиши, гарантирайки, че вниманието на водача ще остане върху пътя, а не върху лъскавия панел.

Въпреки „аналоговото“ завръщане, Mercedes-Benz няма да превърне таблата си в музейни експонати. Концепцията е да се постигне перфектен симбиозен баланс: хардуерът да осигурява тактилна надеждност и бързина, докато софтуерът на екраните продължава да предлага безкраен океан от персонализация и мултимедийни изживявания.

В луксозния сегмент усещането за метал и прецизното щракване на качествен превключвател винаги са били символ на престиж и внимание към детайла. С този ход Mercedes-Benz се стреми да докаже, че истинският лукс не е в замяната на всичко с екран, а в предоставянето на избор и удобство. В крайна сметка, най-съвършената технология е тази, която работи за човека, а не го кара да се чувства като системен администратор зад волана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Полудявам с тоя тъчскрийн! Тъкмо да го натиснеш и бум някви дупки и ....

    12:58 04.05.2026

  • 2 автомонтьор

    4 0 Отговор
    Физическите бутони са 100 пъти по удобни . Сега има една тенденция , хората да се връщат към механиката , защото осъзнаха , че им продават таблет на колела

    13:03 04.05.2026

  • 3 Мда

    4 0 Отговор
    Време е за изтрезняване !

    13:10 04.05.2026

  • 4 Разгеле

    3 0 Отговор
    Дано и другите да се освестят

    13:15 04.05.2026

  • 5 Тин Миндзин

    0 0 Отговор
    Мерцедес връща копчетата, БМВ връща конвенционален автомат, Порше връща атмосферните мотори... ние нищо не връщаме - гледаме само напред!

    13:53 04.05.2026

  • 6 Меркедес

    1 0 Отговор
    Сетиха се като продажбите им достигнаха дъното. Първо заради безумната цена, второ заради сложната електроника, трето неудобния дисплей, четвърто…., пето….и т.н.

    14:15 04.05.2026