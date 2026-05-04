Героят на Левски си тръгва от „Герена“, търси се усилено заместник на Майкон

Марко Дуганджич вкара гол, който завинаги ще остане в историята на Левски, но това не значи, че той ще продължи да носи синята фланелка. Още преди срещата в събота бе ясно, че той няма да остане на „Герена“ за следващия сезон, а ситуацията не се е променила.

Хърватинът бе взет на пожар от „сините“, след като Мустафа Сангаре се контузи. И до срещата с ЦСКА 1948 бе почти незабележим. Сега обаче той ще осребри доста добре появата си в прожекторите. Според запознати футболистът планира отново да се завърне в Азия, където за последно се подвизаваше в Южна Корея. Сега отново има интерес към него от клубовете от тази страна, които обаче ще наддават японци и индонезийци.

„Мач Телеграф“ научи също, че на „Герена“ вече търсят усилено заместник на Майкон. Бразилецът ще бъде от първите титуляри, които ще бъдат продадени, след като му е бил обещан трансфер. Освен това се е намерил отбор, който е готов да плати парите, които на „Герена“ му искат. Очаква се развръзка около бъдещето на Макун и Сангаре.