Героят на Левски си тръгва от „Герена“, търси се усилено заместник на Майкон

4 Май, 2026 10:57 1 052 5

  • марко дуганджич-
  • левски-
  • футбол-
  • майкон

Хърватинът бе взет на пожар от „сините“, след като Мустафа Сангаре се контузи. И до срещата с ЦСКА 1948 бе почти незабележим

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Марко Дуганджич вкара гол, който завинаги ще остане в историята на Левски, но това не значи, че той ще продължи да носи синята фланелка. Още преди срещата в събота бе ясно, че той няма да остане на „Герена“ за следващия сезон, а ситуацията не се е променила.

Хърватинът бе взет на пожар от „сините“, след като Мустафа Сангаре се контузи. И до срещата с ЦСКА 1948 бе почти незабележим. Сега обаче той ще осребри доста добре появата си в прожекторите. Според запознати футболистът планира отново да се завърне в Азия, където за последно се подвизаваше в Южна Корея. Сега отново има интерес към него от клубовете от тази страна, които обаче ще наддават японци и индонезийци.

„Мач Телеграф“ научи също, че на „Герена“ вече търсят усилено заместник на Майкон. Бразилецът ще бъде от първите титуляри, които ще бъдат продадени, след като му е бил обещан трансфер. Освен това се е намерил отбор, който е готов да плати парите, които на „Герена“ му искат. Очаква се развръзка около бъдещето на Макун и Сангаре.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    ЦСКА 1948 може да им продаде евтино някой от своите бекове. Да си връща даденият под наем Симеон Василев, че да има български играч до 23 години.
    Продадоха преди Теодор Иванов на другото ЦСКА и сега ще имат проблеми с тази клауза.
    И най-вече какво става ако се контузи първото полувреме? Мислено ли е изобщо от БФС?

    11:06 04.05.2026

  • 2 Даниел

    1 0 Отговор
    Докато БФС не започне да дава на клубовете стимул за млади играчи нищо няма да се получи,всичко ще е схема за заобикаляне на правилата!

    11:09 04.05.2026

  • 3 Артшлерист

    4 0 Отговор
    Този "герой" на Левски е подобен на оново мургаво момче от северозапода в Левски, което вкара единственния гол за отбора (срещу 17 получени), когато играха в Шампионската лига и после бише изгонено. Те всички играчи на Ливски са все големи герои, голяма врява се вдиго около тах и им лепят по някой прякор на световни звезди, а после повечето тихомълком ги гонят, щото и преди и сега за нищо не са ставали...

    11:17 04.05.2026

  • 4 Енрике Иглесиас

    3 0 Отговор
    Лудогорец + Левски+ ЦСКА 1948= Вечна Неразделна Любов

    11:22 04.05.2026

  • 5 Въпрос

    2 0 Отговор
    Някой, знае ли, защо тази година Лудогорец спря да играе и подари титлата на Левски и половин купа на ЦСКА?

    11:36 04.05.2026

