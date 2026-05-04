Григор Димитров продължава да се срива - записа най-ниско класиране от 16 години насам

4 Май, 2026 12:24 635 9

Рекорд за Иван Иванов

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров продължава да се срива в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с цели 33 места и вече е №170 с актив от 365 точки. Това се дължи на загубата му в първия кръг на “Мастърс”-а в Мадрид, където имаше да защитава 90 точки от достигането си до 1/8-финалите миналия сезон, и на ранното му отпадане на “Чаланджър”-а в Екс-Ан-Прованс (Франция). Това е неговото най-ниско класиране от 16 години насам.

Втората ракета на България Димитър Кузманов също губи позиции - пет, и вече е №315 в класацията на АТР с актив от 165 точки.

Пьотр Нестеров се изкачи с две места до №428 със 110 точки, а световният шампион за юноши Иван Иванов записа рекордно класиране в своята кариера - №597 с 65 точки на сметката му.

Шампионът от Мадрид Яник Синер оглавява класацията с 14 350 точки, следван от Карлос Алкарас с 12 960, Александър Зверев с 5805, Новак Джокович с 4700 и други. Има и една промяна в топ 10 - Даниил Медведев се изкачи на деветата позиция, измествайки Лоренцо Мусети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мануела Малеева

    3 2 Отговор
    Давай Гришо, стискаме топки и ракета да успееш!

    12:25 04.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да, да

    0 1 Отговор
    Като се стигне до 300 се брои отначало, от 1.
    Продължаваме напред!

    13:16 04.05.2026

  • 5 Гост

    1 1 Отговор
    Годините не прощават никому... Жалко, че се контузи толкова зле, когато беше в може би последния възход в кариерата си. А може би точно затова се контузи, защото пресили поостарялото вече тяло. На тази възраст връщане би било чудо.

    13:23 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Ако играе у Асково ще е пръв.

    13:57 04.05.2026

  • 8 Р Г В

    0 0 Отговор
    Спокойно Гришо хич да не ти пука , вече трайно лицето ти грейна от рекламните билбордове на финансови институции и чуждестранни търговски вериги - магазини. Само внимавай да не засегнеш интересите на Камата , че ще получиш здрав шут нищо че сте земляци. Мацките около теб ще намалеят но важното е да падат пачки по стотачки.

    14:03 04.05.2026

  • 9 Перо

    0 0 Отговор
    Стига вече с тоя каун!

    14:07 04.05.2026

