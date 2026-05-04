ЕК отрича финансирането за Сърбия да е спряно

Европейското финансиране за Сърбия не е спряно. Няма такова решение. Това заяви говорител на Европейската комисия, цитиран от БТА.

Служителят отбеляза, че Комисията продължава оценката за това дали Сърбия изпълнява условията за получаване на средства от ЕС. По думите му ЕК е загрижена относно от скорошните промени в сръбското законодателство.

Говорителят изрази надежда, че Белград ще приложи препоръките на Венецианската комисия към Съвета на Европа. Продължаваме да подкрепяме Сърбия към членството ѝ в ЕС, добави той.

Броени дни по-рано еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви, че средствата за Сърбия са замразени. Тя подчерта, че финансирането няма да бъде възобновено до преодоляване на отстъплението в съдебната реформа в балканската страна.