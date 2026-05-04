ЕК отрича финансирането за Сърбия да е спряно

4 Май, 2026 16:35 546 3

Говорителят изрази надежда, че Белград ще приложи препоръките на Венецианската комисия към Съвета на Европа

Анатоли Стайков

Европейското финансиране за Сърбия не е спряно. Няма такова решение. Това заяви говорител на Европейската комисия, цитиран от БТА.

Служителят отбеляза, че Комисията продължава оценката за това дали Сърбия изпълнява условията за получаване на средства от ЕС. По думите му ЕК е загрижена относно от скорошните промени в сръбското законодателство.

Говорителят изрази надежда, че Белград ще приложи препоръките на Венецианската комисия към Съвета на Европа. Продължаваме да подкрепяме Сърбия към членството ѝ в ЕС, добави той.

Броени дни по-рано еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви, че средствата за Сърбия са замразени. Тя подчерта, че финансирането няма да бъде възобновено до преодоляване на отстъплението в съдебната реформа в балканската страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 0 Отговор
    Да , очаква се ЕС да финансира и Русия за да се свършен с този пърдел Зеленски..!

    16:39 04.05.2026

  • 2 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    Вучич идол на българомразците . Сега га ще се хвърлят да го оправдават. Само гледайте.

    16:39 04.05.2026

  • 3 ФАКТ

    2 2 Отговор
    Путлер има параноя, че ще го убият своите и спи в брониран ковчег заключващ се отвътре.

    16:40 04.05.2026

