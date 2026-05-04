Лудогорец свива бюджета?

4 Май, 2026 13:22 980 10

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хегемонията на Лудогорец в българския футбол изглежда е към своя край, а в Разград се подготвят сериозни промени, които могат да сложат точка на досегашния модел на управление, пише football24. Очаква се бурно лято, белязано от раздели с ключови футболисти и значително намаляване на разходите.

Дълги години орлите бяха клубът с най-висок бюджет у нас, но от следващия сезон това вече няма да е така. Политиката по селекцията също ще претърпи сериозна промяна. За разлика от миналото лято, когато бяха инвестирани сериозни суми за нови попълнения, сега трансферите ще бъдат далеч по-умерени. Намаляването на бюджета ще засегне и заплатите, което почти сигурно ще доведе до продажба на най-скъпоплатените играчи.

Промени ще има и в подготовката на тима. Лудогорец няма да пътува за традиционния си лагер в Австрия и вместо това ще се готви в Банско. За разлика от предишни години, този път решението не е продиктувано от натоварената европейска програма, а от новата стратегия за оптимизиране на разходите.

Неясно остава и бъдещето на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо, както и на част от ръководството. Възможни са сериозни размествания в клубната структура, като не се изключва и вариант за смяна на собствеността.

Всичко това подсказва, че Лудогорец навлиза в нов етап от развитието си, който може коренно да промени баланса на силите в българския футбол.


  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Домусчиев явно е в немилост пред новата власт.

    13:24 04.05.2026

  • 2 Дели

    8 0 Отговор
    орманец редуцира парасъта!

    13:24 04.05.2026

  • 3 Това беше ясно

    8 0 Отговор
    Хванаха доста от корабите на домуса с бело
    От де пари

    13:27 04.05.2026

  • 4 Бат Венце Сикаджията

    10 0 Отговор
    Какво стана с големите богаташи Домусчиеви? Ако наистина имаха толкова пари колкото изчислява Форбс, издръжката на един такъв отбор не би следвало да е какъвто и да е проблем. Нито Форбс знае какво приказва, нито Домусчиеви са такива за каквито са представяни. Напротив, в дългите са до ушите.

    13:27 04.05.2026

  • 5 Калин

    8 1 Отговор
    Радев разтури и пирамидата Лудогорец, амфетамините на гелосания от Разград явно рязко загубиха каналите за реализация покровителствани от сглобката на шайка и шарлатани.

    13:39 04.05.2026

  • 6 ДелиОрмана

    6 0 Отговор
    пералнята спуска щорите, балона изгърмя ..........

    13:39 04.05.2026

  • 7 Хайде Тича

    5 0 Отговор
    Местят се в Черно Море

    13:43 04.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дели

    3 0 Отговор
    оРМАнците сгъват цирка

    13:51 04.05.2026

  • 10 Реален играч

    0 0 Отговор
    Човекът прави пари от всичко.Левски са господин за един ден,измикияри.

    14:16 04.05.2026

