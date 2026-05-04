Лудогорец свива бюджета?

Хегемонията на Лудогорец в българския футбол изглежда е към своя край, а в Разград се подготвят сериозни промени, които могат да сложат точка на досегашния модел на управление, пише football24. Очаква се бурно лято, белязано от раздели с ключови футболисти и значително намаляване на разходите.

Дълги години орлите бяха клубът с най-висок бюджет у нас, но от следващия сезон това вече няма да е така. Политиката по селекцията също ще претърпи сериозна промяна. За разлика от миналото лято, когато бяха инвестирани сериозни суми за нови попълнения, сега трансферите ще бъдат далеч по-умерени. Намаляването на бюджета ще засегне и заплатите, което почти сигурно ще доведе до продажба на най-скъпоплатените играчи.

Промени ще има и в подготовката на тима. Лудогорец няма да пътува за традиционния си лагер в Австрия и вместо това ще се готви в Банско. За разлика от предишни години, този път решението не е продиктувано от натоварената европейска програма, а от новата стратегия за оптимизиране на разходите.

Неясно остава и бъдещето на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо, както и на част от ръководството. Възможни са сериозни размествания в клубната структура, като не се изключва и вариант за смяна на собствеността.

Всичко това подсказва, че Лудогорец навлиза в нов етап от развитието си, който може коренно да промени баланса на силите в българския футбол.