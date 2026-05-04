Столична община удължава срока за прием в детските градини с две седмици

4 Май, 2026 16:39

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община удължава с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли.

Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием.

В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага.

За осигуряване на предвидимост за семействата се определят следните нови дати за класиранията:

Първо класиране: 22 май 2026 г.

Второ класиране: 5 юни 2026 г.

Трето класиране: 19 юни 2026 г.

Към момента информационната система ИСОДЗ продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. Въпреки че Административен съд София-град спря действието на част от новите правила - тези за адреса, уседналостта и точките за ясла, Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се разглежда от ВАС.

Решението за изчакване на съдебното произнасяне е продиктувано от стремежа да се избегне риск от двойна промяна на критериите в рамките на броени дни. Всяка прибързана промяна би принудила родителите да пренареждат желанията си многократно, което би създало излишен хаос и несигурност за всяко семейство.

Приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила. Родителите ще бъдат информирани своевременно за всяко развитие по случая чрез официалните канали на институцията.

Столична община благодари на родителите за проявеното търпение и разбиране.


