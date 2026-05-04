Учени създадоха "карта" на махмурлука, за да покажат какво точно се случва с тялото

Нови изследвания показват, че симптомите на махмурлук след прекомерна консумация на алкохол следват ясно изразен модел в човешкото тяло. Учени са анализирали данни от млади възрастни, за да създадат детайлна „карта“ на физическите усещания в деня след употреба на алкохол.

Проучването, публикувано в Drug and Alcohol Dependence, установява, че най-силният дискомфорт се концентрира в областта на главата, гърдите и корема. В същото време крайниците – особено долната част на тялото и ръцете – се характеризират с понижена чувствителност, слабост и липса на енергия.

Изследването е проведено от екип на UCLouvain с участието на 34 души на възраст между 18 и 35 години, които редовно консумират алкохол. В рамките на няколко уикенда участниците са оценявали степента на опиянение, качеството на съня и тежестта на махмурлука, както и са отбелязвали върху дигитална схема на тялото зоните с повишени или намалени усещания.

Резултатите показват, че симптоми като главоболие, жажда и сърцебиене съответстват на т.нар. „активация“ в горната част на тялото, докато гаденето и физическата слабост са свързани с „деактивация“ в крайниците. Наблюдавана е ясна връзка между интензивността на тези усещания и субективната оценка за тежестта на махмурлука.

Данните показват също, че по-възрастните участници в групата изпитват по-силни симптоми в сравнение с по-младите, което вероятно се дължи на различия в метаболизма на етанола и процесите на възстановяване. Въпреки това, нивото на алкохолна интоксикация не винаги корелира пряко с тежестта на махмурлука на следващия ден.

Изследователите отбелязват, че въпреки изразените негативни ефекти, махмурлукът не действа като ефективен възпиращ фактор за последваща употреба на алкохол. Това поставя под въпрос широко разпространеното схващане, че неприятните симптоми естествено ограничават поведението.

Паралелни наблюдения в областта на храненето показват, че възстановяването може да бъде подпомогнато чрез прием на течности, леки храни, богати на протеини и зеленчуци, както и ферментирали продукти като туршии, кисели краставички и подобни. За разлика от това, тежките и богати на мазнини или захар ястия могат да задълбочат дехидратацията и да доведат до допълнителни колебания в енергийния баланс.