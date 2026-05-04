Учени създадоха "карта" на махмурлука, за да покажат какво точно се случва с тялото

4 Май, 2026 16:31 760 6

Без изненада, най-голямата болка е в главата и корема

Учени създадоха "карта" на махмурлука, за да покажат какво точно се случва с тялото - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нови изследвания показват, че симптомите на махмурлук след прекомерна консумация на алкохол следват ясно изразен модел в човешкото тяло. Учени са анализирали данни от млади възрастни, за да създадат детайлна „карта“ на физическите усещания в деня след употреба на алкохол.

Проучването, публикувано в Drug and Alcohol Dependence, установява, че най-силният дискомфорт се концентрира в областта на главата, гърдите и корема. В същото време крайниците – особено долната част на тялото и ръцете – се характеризират с понижена чувствителност, слабост и липса на енергия.

Изследването е проведено от екип на UCLouvain с участието на 34 души на възраст между 18 и 35 години, които редовно консумират алкохол. В рамките на няколко уикенда участниците са оценявали степента на опиянение, качеството на съня и тежестта на махмурлука, както и са отбелязвали върху дигитална схема на тялото зоните с повишени или намалени усещания.

Резултатите показват, че симптоми като главоболие, жажда и сърцебиене съответстват на т.нар. „активация“ в горната част на тялото, докато гаденето и физическата слабост са свързани с „деактивация“ в крайниците. Наблюдавана е ясна връзка между интензивността на тези усещания и субективната оценка за тежестта на махмурлука.

Данните показват също, че по-възрастните участници в групата изпитват по-силни симптоми в сравнение с по-младите, което вероятно се дължи на различия в метаболизма на етанола и процесите на възстановяване. Въпреки това, нивото на алкохолна интоксикация не винаги корелира пряко с тежестта на махмурлука на следващия ден.

Изследователите отбелязват, че въпреки изразените негативни ефекти, махмурлукът не действа като ефективен възпиращ фактор за последваща употреба на алкохол. Това поставя под въпрос широко разпространеното схващане, че неприятните симптоми естествено ограничават поведението.

Паралелни наблюдения в областта на храненето показват, че възстановяването може да бъде подпомогнато чрез прием на течности, леки храни, богати на протеини и зеленчуци, както и ферментирали продукти като туршии, кисели краставички и подобни. За разлика от това, тежките и богати на мазнини или захар ястия могат да задълбочат дехидратацията и да доведат до допълнителни колебания в енергийния баланс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 че възстановяването може да

    5 0 Отговор
    бъде подпомогнато чрез прием в леглото на
    игриви каки и моми без надувки задръжки

    16:40 04.05.2026

  • 2 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Възстановяването става с още парцуца или с бира. Мое и с армея. Или па с аналгин, ако ги нема подръки горните. Тва, дет съм писал е само за у дома, ако ше се възстановявате у меаната, забраи. Тама възстановяване НЕМА.

    16:41 04.05.2026

  • 3 Мунчо

    4 0 Отговор
    Аз и без карта знам какво се случва.

    16:41 04.05.2026

  • 4 Първо

    4 2 Отговор
    Жените ме подканят да не пия, после разбират, че като се напия ги бича като диво животно, след което пък започват да ми създават условия да си подпиина...

    16:46 04.05.2026

  • 5 Цвете

    4 1 Отговор
    КАКЪВ Е ИЗВОДА ЛИ, ПИЙ УМЕРЕНО ЗА ДА НЕ СИ НАЧУМЕРЕН ПО КЪСНО. 😉🍷🙃

    16:52 04.05.2026

  • 6 алкохолик

    2 0 Отговор
    Учени , карти ....какво е това? Не са ли чували за сутрешна бира и шкембе чорба

    16:55 04.05.2026