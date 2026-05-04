Обявиха реферите за мача Левски – Лудогорец

Футболният сблъсък между Левски и Лудогорец ще се изиграе на 9 май (събота) от 18:45 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Вече е ясно кой ще бъде главният съдия на този ключов мач от третия кръг на плейофите в Първа лига – Венцислав Митрев ще поеме отговорността да ръководи дербито, което може да се окаже решаващо за крайното класиране в горната четворка.

До Митрев ще застанат опитните асистенти Тодор Вуков и Станимир Трифонов, които ще следят за всяко спорно положение по тъчлинията. Четвърти съдия на срещата ще бъде Стоян Арсов, който ще следи за реда край резервните скамейки и ще помага при организационни въпроси.

Тодор Киров ще бъде главният отговорник за видеоповторенията, а Георги Стоянов ще му асистира при взимането на важни решения, които могат да променят хода на мача.