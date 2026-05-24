Хавиер Ибанес с бляскава победа при професионалния си дебют на боксовия ринг

Отлично начало за Хавиер Ибанес в професионалния бокс! Натурализираният кубинец, който защитава цветовете на България, остави ярка следа още в първия си мач сред професионалистите, като надделя категорично над опитния Андерсон Лопес – боксьор от Венецуела с испански паспорт.

Вълнуващата среща се проведе в испанския град Сан Себастиан, където Ибанес демонстрира завидна техника и хладнокръвие. Макар двубоят да бе планиран за осем рунда, българският национал не остави шанс на съперника си и приключи битката с технически нокаут още в петия рунд. Публиката бурно аплодираше впечатляващото представяне на бронзовия медалист от Олимпиадата в Париж в категория до 55 килограма.

Този успех не е просто поредна победа за Ибанес – той е важна част от подготовката му за предстоящото Европейско първенство по бокс, което ще се състои в София между 15 и 27 септември. Силното начало на професионалната му кариера вдъхва увереност както на самия спортист, така и на българските фенове, които очакват нови отличия от своя любимец.