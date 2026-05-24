Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Хавиер Ибанес с бляскава победа при професионалния си дебют на боксовия ринг

Хавиер Ибанес с бляскава победа при професионалния си дебют на боксовия ринг

24 Май, 2026 21:02 593 2

  • хавиер ибанес-
  • бокс-
  • българия-
  • мач-
  • професионалистите-
  • андерсон лопес-
  • боксьор-
  • венецуела

Кубинският талант, представящ България, триумфира с технически нокаут в Сан Себастиан

Хавиер Ибанес с бляскава победа при професионалния си дебют на боксовия ринг - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отлично начало за Хавиер Ибанес в професионалния бокс! Натурализираният кубинец, който защитава цветовете на България, остави ярка следа още в първия си мач сред професионалистите, като надделя категорично над опитния Андерсон Лопес – боксьор от Венецуела с испански паспорт.

Вълнуващата среща се проведе в испанския град Сан Себастиан, където Ибанес демонстрира завидна техника и хладнокръвие. Макар двубоят да бе планиран за осем рунда, българският национал не остави шанс на съперника си и приключи битката с технически нокаут още в петия рунд. Публиката бурно аплодираше впечатляващото представяне на бронзовия медалист от Олимпиадата в Париж в категория до 55 килограма.

Този успех не е просто поредна победа за Ибанес – той е важна част от подготовката му за предстоящото Европейско първенство по бокс, което ще се състои в София между 15 и 27 септември. Силното начало на професионалната му кариера вдъхва увереност както на самия спортист, така и на българските фенове, които очакват нови отличия от своя любимец.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    2 1 Отговор
    като си идвам от Симитли и моята фамилия е Ибанес

    21:18 24.05.2026

  • 2 Бай Коста

    1 1 Отговор
    Новината е важна не толкова заради победата, а защото показва, че България е страна, в която таланти от по-бедни държави биха се преселили.
    Така да бъде!

    21:46 24.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове