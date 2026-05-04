Килиан Мбапе разбуни духовете в Реал Мадрид с неочаквано поведение

4 Май, 2026 19:39 818 1

Напрежение в лагера на "белите" преди Ел Класико

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе отново се оказа в центъра на вниманието, след като действията му извън терена предизвикаха бурни реакции сред феновете и съотборниците в Реал Мадрид. Френският национал, който получи контузия по време на равенството с Реал Бетис (1:1), бе посъветван от медицинския щаб на „белите“ да си даде няколко дни пълна почивка, за да се възстанови навреме за дългоочакваното Ел Класико на 10 май.

Вместо да остане в Мадрид и да следва препоръките на лекарите, Мбапе избра да отпътува за слънчева Сардиния, където бе забелязан в компанията на своята половинка Естер Еспозито. Този ход не остана незабелязан – според испанското издание AS, както феновете, така и част от съблекалнята на Реал Мадрид са останали разочаровани от решението на звездата да се отдаде на почивка далеч от отбора в толкова ключов момент.

Допълнително масло в огъня наляха кадри на „Ел Чирингито“, които показаха, че частният самолет на Мбапе се е приземил в Мадрид едва 12 минути преди началото на важния двубой с Еспаньол (2:0). Срещата бе от огромно значение за шампионските амбиции на Реал, тъй като евентуална загуба щеше да даде възможност на Барселона да си осигури титлата преждевременно.

Въпреки победата, в лагера на мадридчани остана горчив вкус заради демонстративното поведение на Мбапе, който, според източници, е показал липса на ангажираност към отбора в решаващ момент от сезона.

Старши треньорът Алваро Арбелоа предпочете да не задълбава в темата, като подчерта, че медицинският екип има последната дума относно възстановяването на контузените футболисти: „Медиците решават кога играчът трябва да бъде във Валдебебас и кога не. Всеки разполага със свободното си време, както намери за добре – това не е моя работа“, лаконично коментира Арбелоа.

Междувременно, според последните медицински изследвания, шансовете Мбапе да бъде напълно готов за Ел Класико остават минимални. Лекарският щаб е категоричен, че почивката е ключова за неговото възстановяване, а окончателното решение за участието му в дербито ще бъде взето в рамките на седмицата.


  • 1 ТОЗИ Е КАРЪК

    5 3 Отговор
    И НЕ НОСИ ДОБРО. ТРЪГНА СИ ОТ ПСЖ И ОНЕЗИ СТНАХА ЕВРОШАМПИОНИ. ДОКАТО Е В РЕАЛ НЯМА ДА ПОМИРИШАТ ЕВРОПЕЙСКАТА ТИТЛА.

    19:48 04.05.2026

