Александър Зверев започва уверено похода си на "Ролан Гарос"

С много хъс и без излишна драма, Александър Зверев, стартира успешно участието си във втория турнир от Големия шлем за 2026 година - "Ролан Гарос". Германецът, който заема трето място в световната ранглиста и е втори поставен в основната схема, не срещна сериозни затруднения срещу представителя на домакините Бенжамин Бонзи. В дебютния им двубой на професионално ниво Зверев се наложи с категоричното 6:3, 6:4, 6:2, като приключи срещата за 2 часа и 10 минути.

Във втория кръг Зверев ще премери сили с чеха Томас Махач, който също стартира с победа в три сета. Махач, заемащ 40-ата позиция в световната ранглиста, елиминира белгиеца Зизу Бергс (№38) след оспорван мач, завършил 6:4, 6:4, 7:6(3) и продължил 2 часа и 29 минути. Това бе четвърти професионален сблъсък между Махач и Бергс, като чехът вече води с 3:1 победи, включително две поредни.

Досега Александър Зверев и Томас Махач са се срещали само веднъж на професионално ниво, като германецът излиза победител в два сета.