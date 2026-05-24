Виктория Томова се изкачва нагоре в световната ранглиста на WTA

Виктория Томова отбеляза прогрес в най-новото издание на световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). 31-годишната софиянка се придвижи с една позиция напред и вече заема престижното 160-о място, като активът ѝ възлиза на 475 точки. Това изкачване е поредното доказателство за постоянството и борбения дух на Томова на международната сцена.

За съжаление, останалите български представителки в класацията не могат да се похвалят със същия успех тази седмица. Елизара Янева, която е втората ракета на България при дамите, отстъпи с две места и вече е под номер 224 в света. Изабелла Шиникова също регистрира спад, като загуби осем позиции и се нарежда на 393-о място. Въпреки временните трудности, и двете състезателки остават сред най-добрите български имена в женския тенис.

В челната десетка на WTA ранглистата тази седмица няма размествания. Лидерската позиция продължава да държи Арина Сабаленка от Беларус, която впечатлява с актив от 9 960 точки. След нея се нарежда Елена Рибакина от Казахстан с 8 313 точки, а третото място заема полската звезда Ига Швьонтек със 7 273 точки. Тази стабилност на върха подчертава високото ниво на конкуренция сред най-добрите в женския тенис.