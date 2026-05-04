Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания

Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания

4 Май, 2026 21:08 455 1

  • иван иванов-
  • илиян радулов-
  • основната схема -
  • тенис -
  • турнир-
  • сабадел -
  • испания

Надпреварата се провежда в Сабадел

Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Иванов и Илиян Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №1 в схемата на квалификациите Иван Иванов победи във втория кръг с 6:2, 6:3 представителя на домакините Матео Алварес Сармиенто. Срещата продължи 80 минути.

17-годишният Иванов направи два пробива, за да спечели първия сет, а във втория поведе с 4:1 по пътя към крайната победа. В първия кръг на квалификациите Иванов се наложи с 6:3, 6:4 над Бенхамин Перес Мора (Чили), а на старта на основната схема той ще играе срещу седмия поставен Жофри Бланкано (Франция).


Поставеният под №4 в пресявките Илиян Радулов спечели във втория кръг с 6:2, 6:2 срещу Аарън Самсън (Индия) за час и 12 минути игра.

20-годишният Радулов поведе с по 4:0 и в двата сета и нямаше проблем да стигне до убедителната победа. Той елиминира с 6:1, 6:2 Марк Рос Месас (Испания) на старта на квалификациите, а първият му съперник в основната схема ще бъде поставеният под №5 Робен Бертран (Франция).


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    21:59 04.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове