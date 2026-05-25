Още издирват изчезналия мъж в Севлиево

55-годишният мъж, който изчезна в първите часове след потопа в Централна Северна България, остава в неизвестност.

Междувременно трима министри отидоха на крак при потърпевшите в Севлиево, за да обещаят три вида помощ за близо 4000 евро, вода в чешмите и обезщетение за пострадалите земеделци.

Тази вечер, макар и слабо, има налягане в чешмите в Севлиево и така потече вода. От местното ВиК казаха за bTV, че остават последни заварки на водопровода, който аварийно беше ремонтиран от екипи на дружеството и до часове в града ще потече отново вода. Два часа ще са необходими, за да се напълни цялата система на града.

Все още не е ясно кога ще бъде свикана Междуведомствената комисия за бедствия и аварии. Министрите посочиха, че това ще се случи, след като всички министерства изготвят анализи за ситуацията, за да се знае как може да се помогне.

Къщата на Амиде Синанска е една от най-тежко пострадалите.

„Моят съпруг става винаги рано и към 7 часа идва при мен, казва: „Приготвяй багажа, трябва да бягаме“. Докато се приготвим, ние сме с малко дете и с баща ми, който е на легло, водата се покачи в рамките на половин час с още един метър. Благодарение на пожарникарите успяха да изкарат баща ми на носилка и с лодка. В този момент единствено мислех къде са съпругът ми и детето и баща ми дали е настанен някъде на безопасно място. Аз останах на тераса и гледах, просто не можех да изляза повече“, разказва Амиде Синанска.

Часове по-късно водата се отдръпва, а разчистването започва.

„Вчера цял ден със собствени сили успяхме да изгребем малко кал. С гребла за сняг, с лопати, каквото намерихме, с кофи изкарахме водата“, казва Амиде Синанска.

В над 85 къщи щетите вече са описани. Социалният министър обяви как държавата ще подпомогне едно домакинство.

„Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, да, оборудването, което е унищожено през Фонд „Социална защита“, посочва Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.

Продължава работата и по централния водопровод, който снабдява града и шест села. Тръбата за новия водопровод към Севлиево е от „Булгартрансгаз“ и е дълга 87 метра.

„Надяваме се на героите, които работят в тези трудни условия, в рамките на деня или началото на утрешния да има вода“, посочва Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Предварителните данни показват около 3000 декара унищожени земеделски насаждения.

„Имаме 10-дневен срок от периода на подаване на заявлението. Общинските служби ще огледат терените, ще ги подадат и ще насочат към нас за плащане“, посочва Пламен Абровски, министър на земеделието и храните.

Според пострадалите пълният язовир „Александър Стамболийски“ и непочистеното корито на река Росица са основни виновници за потопа.

„Системното почистване на коритата извън урбанизираната територия... Това на кой е отговорност? Съобразно Закона за водите отговорност за извън урбанизираните е областната управа. Направени са множество комисии, проверки в продължение на 15 години, в крайна сметка някакви конкретни действия не са правени“, коментира Димитър Ножаров от „Защита на населението“ в община Севлиево.

„Ще бъде почистено, основната причина е липсата на средства“, казва Кристина Сидорова, областен управител на област Габрово.

Властта обеща да търси отговорност от компетентните институции.