Александър Донски стартира с успех в квалификациите на „Чалънджър“ в Република Южна Африка

Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Република Южна Африка с награден фонд от 63 хиляди долара.

27-годишният българин победи на старта представителя на домакините Джефри Страйдом с 6:1, 7:6(4) за час и 20 минути игра.

Донски спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1, за да вземе убедително първия сет. Във втората част българинът изостана с 2:5, но показа характер и изравни при 5:5. Последва тайбрек, в който Донски поведе с 4:0, допусна изравняване до 4:4, но взе следващите три точки за крайното 7:4.



За място в основната схема Александър Донски ще играе срещу Стефан Вуич (Австралия).

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки заедно с Алек Бекли (Република Южна Африка). Донски и Бекли са поставени под №4 в схемата и ще започнат участието си срещу Акира Сантилан (Япония) и Баолуо Джън (Китай).



През миналата седмица Александър Донски спечели титлата на двойки на турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Оейраш (Португалия), след което се изкачи до рекордното в кариерата си 97-мо място в световната ранглиста при дуетите.