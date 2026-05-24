Динко Динев не можа да премине полуфиналите в Турция

24 Май, 2026 17:39 405 2

Той отпадна от Ромен Фокон

Снимка: БФ Тенис
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Динко Динев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под №6 българин загуби в много оспорван мач с 6:7(2), 5:7 от четвъртия в схемата Ромен Фокон (Белгия). Срещата продължи час и 53 минути.

22-годишният българин поведе с 5:2 в първия сет, но допусна обрат до 5:6. Динев успя да върне пробива и да вкара сета в тайбрек, но в него отстъпи с 2:7 точки.

Българинът изостана с 1:3 във втората част, успя да изравни при 3:3, но допусна решителен пробив в 12-ия гейм и отпадна от надпреварата на сингъл.


По-късно днес Динко Динев и Виктор Марков ще играят на четвъртфиналите на двойки.

Динко Динев и Е Хунюй (Китай), поставени под №4, ще се изправят срещу Даниил Степанов (Русия) и Хитеш Чаухан (Индия), а Виктор Марков и Вардан Манукян (Русия), поставени под №3, ще играят срещу Руслан Кастсюкевич (Беларус) и Владимир Осминкин (Русия).


  • 1 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Аз зная само един Динко и той е Вълев.

    18:21 24.05.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор
    Важното е, че на снимката е с "модерни" слушалки...

    18:43 24.05.2026

