ЦСКА 1948 предоставя ограничен брой билети за феновете на ЦСКА за дербито в Бистрица

ЦСКА 1948 обяви, че за предстоящия сблъсък срещу ЦСКА, който ще се проведе този петък, 8 май, от 20:00 часа на стадиона в Бистрица, ще бъдат отпуснати точно 300 билета за гостуващите фенове на "червените". Желаещите да подкрепят любимия си отбор на живо трябва да побързат, тъй като пропуските ще се продават единствено онлайн чрез платформата Eventim, като продажбата стартира на 5 май в 09:00 часа.

Важно уточнение за всички привърженици – в деня на мача няма да има възможност за закупуване на билети на място на стадиона.

Организаторите подчертават, че достъп до сектор "А" ще имат само притежателите на абонаментни карти и официалните членове на Сдружение "ФК ЦСКА 1948". Това решение е взето с цел по-добра организация и сигурност по време на дербито.