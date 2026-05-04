Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 предоставя ограничен брой билети за феновете на ЦСКА за дербито в Бистрица

ЦСКА 1948 предоставя ограничен брой билети за феновете на ЦСКА за дербито в Бистрица

4 Май, 2026 22:24 504 0

  • билети-
  • цска-
  • цска 1948-
  • мач в бистрица-
  • футболни фенове-
  • онлайн продажба-
  • eventim-
  • сектор а-
  • абонаментни карти-
  • сдружение фк цска 1948-
  • новини футбол българия

Пропуските за гостуващите привърженици ще бъдат точно 300

ЦСКА 1948 предоставя ограничен брой билети за феновете на ЦСКА за дербито в Бистрица - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 обяви, че за предстоящия сблъсък срещу ЦСКА, който ще се проведе този петък, 8 май, от 20:00 часа на стадиона в Бистрица, ще бъдат отпуснати точно 300 билета за гостуващите фенове на "червените". Желаещите да подкрепят любимия си отбор на живо трябва да побързат, тъй като пропуските ще се продават единствено онлайн чрез платформата Eventim, като продажбата стартира на 5 май в 09:00 часа.

Важно уточнение за всички привърженици – в деня на мача няма да има възможност за закупуване на билети на място на стадиона.

Организаторите подчертават, че достъп до сектор "А" ще имат само притежателите на абонаментни карти и официалните членове на Сдружение "ФК ЦСКА 1948". Това решение е взето с цел по-добра организация и сигурност по време на дербито.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове