ЦСКА иска бивш младежки национал

ЦСКА продължава да работи активно по лятната селекция. В клуба си правят сметка, че ще играят в евротурнирите и за целта им трябва сериозно подсилване. „Червените“ искат да върнат у нас капитана на националния тим Кирил Десподов, а отделно от това те следят случващото се с Ивайло Чочев, Кристиян Балов и Диниш Алмейда.

Сега става ясна още една от трансферните цели на ЦСКА – крилото на сръбския Железничар Панчево - Силвестър Джаспър. Той е роден в Лондон, но има наш паспорт и дори бе част от младежкия национален отбор на България преди време.

Офанзивният футболист прави много силен сезон в сръбския елит, като до момента има 30 мача, в които е вкарал 7 гола и е дал 6 асистенции. Неговият отбор пък заема 4-ата позиция, което е отлично постижение за този скромен отбор. Впечатляващото при представянето на Джаспър е, че той има голове и срещу Цървена звезда, и срещу Партизан.

Крилото е на 24 години и договорът му с Железничар Панчево изтича през лятото на 2027 г. Оценен е на 1 млн. евро, но може да бъде взет и за по-малка сума. Това, че има български паспорт, със сигурност е бонус, защото такъв нямат две от настоящите крила на ЦСКА – Лео Перейра и Алехандро Пиедраита.