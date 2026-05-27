Скандал между звезди на Ювентус, треньор и директор на дръвника

Двама от основните играчи на Ювентус - Душан Влахович и Мануел Локатели, са в сериозен конфликт, като това се видя още по време на мача с Фиорентина. Финансовата санкция, наложена от клуба като дисциплинарна мярка на двамата футболисти, е неизбежното решение срещу онези, които са извършили непрофесионално деяние, но със сигурност не е нито единственият проблем, нито единственото решение за Ювентус.

Без участие в Шампионската лига, бъдещето, както на клуба, така и на Лучано Спалети, виси на косъм. След като договорът на треньора беше подновен до юни 2028 г. със заплата от 5 милиона евро преди малко повече от месец - на 10 април - той отново е подложен на вълна от критики. Клубът го избра през октомври, разделяйки се с Игор Тудор, за да поведе Ювентус обратно към върха. Но след като беше толкова близо до класиране в Шампионската лига, сезонът завърши по същия начин, по който започна: с разочарование.

И сега на на преден план излиза нов вариант за треньора - Антонио Конте. Той напусна Наполи, който изведе до титлата през 2025 г. А сега може да се върне у дома.

Но не само Спалети е посочен от собствениците на клуба за виновник за лошия сезон. Под прицел попада и Дамиен Комоли. Френският изпълнителен директор, който пристигна само преди година, е обвинен за лошата селекция. Отделно от това, изглежда, че синергията между Комоли и Спалети не е особено силна.

Това, че отборът не успя да се класира за Шампионската лига означава загуби за милиони, които Лига Европа не би покрила. За клуб от Серия А, самото участие носи минимум около 50 милиона евро, включително бонуси и пазарен пул. Освен това много големи марки, които в момента спонсорират Ювентус, имат споразумения, които покриват и участието в най-престижния клубен турнир на УЕФА, и приходите както от мърчандайзинг, така и от мачове, ще бъдат значително намалени.

Накратко, пропаст, която Ювентус иска да избегне, но за която са виновни много хора, някои от които ще платят с главите си.