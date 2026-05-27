Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скандал между звезди на Ювентус, треньор и директор на дръвника

Скандал между звезди на Ювентус, треньор и директор на дръвника

27 Май, 2026 21:59 841 1

  • ювентус-
  • серия а-
  • футбол-
  • скандал-
  • лучано спалети

Без участие в Шампионската лига, бъдещето, както на клуба, така и на Лучано Спалети, виси на косъм

Скандал между звезди на Ювентус, треньор и директор на дръвника - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Двама от основните играчи на Ювентус - Душан Влахович и Мануел Локатели, са в сериозен конфликт, като това се видя още по време на мача с Фиорентина. Финансовата санкция, наложена от клуба като дисциплинарна мярка на двамата футболисти, е неизбежното решение срещу онези, които са извършили непрофесионално деяние, но със сигурност не е нито единственият проблем, нито единственото решение за Ювентус.

Без участие в Шампионската лига, бъдещето, както на клуба, така и на Лучано Спалети, виси на косъм. След като договорът на треньора беше подновен до юни 2028 г. със заплата от 5 милиона евро преди малко повече от месец - на 10 април - той отново е подложен на вълна от критики. Клубът го избра през октомври, разделяйки се с Игор Тудор, за да поведе Ювентус обратно към върха. Но след като беше толкова близо до класиране в Шампионската лига, сезонът завърши по същия начин, по който започна: с разочарование.

И сега на на преден план излиза нов вариант за треньора - Антонио Конте. Той напусна Наполи, който изведе до титлата през 2025 г. А сега може да се върне у дома.

Но не само Спалети е посочен от собствениците на клуба за виновник за лошия сезон. Под прицел попада и Дамиен Комоли. Френският изпълнителен директор, който пристигна само преди година, е обвинен за лошата селекция. Отделно от това, изглежда, че синергията между Комоли и Спалети не е особено силна.

Това, че отборът не успя да се класира за Шампионската лига означава загуби за милиони, които Лига Европа не би покрила. За клуб от Серия А, самото участие носи минимум около 50 милиона евро, включително бонуси и пазарен пул. Освен това много големи марки, които в момента спонсорират Ювентус, имат споразумения, които покриват и участието в най-престижния клубен турнир на УЕФА, и приходите както от мърчандайзинг, така и от мачове, ще бъдат значително намалени.

Накратко, пропаст, която Ювентус иска да избегне, но за която са виновни много хора, някои от които ще платят с главите си.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вие за дръвника сериозно ли?

    3 0 Отговор
    Много кръвожадно бе, факти!

    22:21 27.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове