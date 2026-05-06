Люис Хамилтън с нова стратегия за предстоящото Гран при на Канада

6 Май, 2026 09:06 630 1

  • маями-
  • ферари-
  • люис хамилтън-
  • различен подход-
  • формула 1-
  • монреал

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След разочароващото си представяне на пистата в Маями, звездата на Ферари Люис Хамилтън обяви, че ще заложи на коренно различен подход в следващия кръг от шампионата на Формула 1. Британският ас, който е седемкратен световен шампион, сподели, че настоящите методи на подготовка не дават желания резултат и е време за промяна.

"Време е да обърнем нова страница. Ще подхождам към състезанието по различен начин, защото досегашната ни стратегия не работи в наша полза. Ако не бяха техническите проблеми в началото на надпреварата в Маями, със сигурност щяхме да се борим за челните позиции. Колата показа потенциал по време на загряващите обиколки, но за съжаление, обстоятелствата не бяха на наша страна. Този резултат не отразява усилията и отдадеността на целия екип. Най-добре е да оставим този уикенд зад гърба си и да се фокусираме върху следващото предизвикателство," заяви Хамилтън, цитиран от racingnews365.

В момента британецът заема пето място във временното класиране при пилотите, като е събрал 51 точки след първите четири старта от сезона.

Следващата спирка за Формула 1 е легендарната писта "Жил Вилньов" в Монреал, където на 24 май ще се проведе Гран при на Канада.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    0 0 Отговор
    Каквато и стратегия да приложи, 8 титла няма да види.

    10:08 06.05.2026

