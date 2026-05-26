ЦСКА учреди официално Клуб на ветераните

Паметна вечер озари Военния клуб в сърцето на София – мястото, където през далечната 1948 година се ражда червената футболна идея. Именно там, под светлините на историята, бе даден старт на нова армейската общност – учредяването на Клуб на ветераните на ЦСКА, носещ гордото име „Червени армейски легенди“.

С единодушно решение, за председател на новосформираната организация бе избран емблематичният бивш национал Радослав Здравков, който ще ръководи клуба през следващите три години. До него застават още редица знакови фигури от славното минало на ЦСКА – генерал Явор Матеев, Методи Томанов, Пламен Марков, Петър Витанов – Патрик, Галин Иванов, Методи Деянов, Георги Илиев – Майкъла, както и бившият президент на клуба Валентин Михов. Почетното председателско място бе отредено на легендарния Аспарух Никодимов – символ на армейската доблест и успехи.

Събитието събра под един покрив не само ветерани, но и настоящи ръководители и верни привърженици на червената идея. Сред гостите блестяха изпълнителният директор Вангел Вангелов, спортният директор Бойко Величков, както и именити футболисти като Стойчо Младенов, Адалберт Зафиров, Сашо Борисов, Ангел Червенков, Тодор Кючуков, Емил Бучински, Костадин Хазуров и Йордан Йорданов – Жан. Не липсваха и популярни фенове – водещият Ники Кънчев, уредникът на музея Христо Христов – Графа и Гаврил „Гаро“ Гаврилов.

Новосъздаденият клуб си поставя амбициозната задача да съхранява и предава армейския дух на следващите поколения. Ветераните обещаха да организират ежемесечни футболни срещи, посветени на развитието на играта, анализ на съвременните треньорски методи и обсъждане на тенденциите във футбола – минало, настояще и бъдеще.

В близко бъдеще се очаква на новия стадион на ЦСКА да бъде обособено специално пространство, където „Червени армейски легенди“ ще намерят своя дом – място за срещи, спомени и вдъхновение за всички, които носят червеното в сърцето си.