Рой Кийн за Бруно Фернандеш: Твърде много внимание кара едно магаре да си мисли, че е лъв

Сагата между Бруно Фернандеш и Рой Кийн продължава. Португалският национал достигна 21 асистенции във Висшата лига в неделя, подобрявайки рекорда на Тиери Анри и Кевин Де Бройне, в момент, когато Манчестър Юнайтед вече си беше осигурил третото място в края на сезона.

Въпреки това, легендата на "червените дяволи" заяви, че не му е харесало да види, че отборът и капитанът са били по-загрижени за индивидуалния рекорд на португалеца, отколкото за победата и спечелването на трофеи, позовавайки се на погрешни изявления на играча. „Това е цирк! Как може манталитетът на един футболист да е да отиде на мач, говорейки за индивидуални рекорди?“, каза той.

В отговор на тези думи, бившият играч на Спортинг отговори и нарече бившия футболист „лъжец“, като дори разкри, че е поискал от Солскяер, бившия треньор, номера на Кийн, за да се опита да говори с него за ситуацията. „Не ме интересуват критиките, но не ми харесва да лъжат за това, което казвам. Това малко надхвърля границите на приемливото за мен“, отсече той.

В понеделник тази сага имаше нова глава, като Рой Кийн уж използва социалните мрежи, за да отговори на Бруно Фернандеш... сравнявайки го с магаре, по косвен начин, без да го споменава. „Твърде много внимание кара едно магаре да си мисли, че е лъв“, може да се прочете в историята му в Instagram.