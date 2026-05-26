Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рой Кийн за Бруно Фернандеш: Твърде много внимание кара едно магаре да си мисли, че е лъв

Рой Кийн за Бруно Фернандеш: Твърде много внимание кара едно магаре да си мисли, че е лъв

26 Май, 2026 12:30 933 2

  • бруно фернандеш-
  • рой кийн-
  • футбол-
  • манчестър юнайтед

Не ме интересуват критиките, но не ми харесва да лъжат за това, което казвам

Рой Кийн за Бруно Фернандеш: Твърде много внимание кара едно магаре да си мисли, че е лъв - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Сагата между Бруно Фернандеш и Рой Кийн продължава. Португалският национал достигна 21 асистенции във Висшата лига в неделя, подобрявайки рекорда на Тиери Анри и Кевин Де Бройне, в момент, когато Манчестър Юнайтед вече си беше осигурил третото място в края на сезона.

Въпреки това, легендата на "червените дяволи" заяви, че не му е харесало да види, че отборът и капитанът са били по-загрижени за индивидуалния рекорд на португалеца, отколкото за победата и спечелването на трофеи, позовавайки се на погрешни изявления на играча. „Това е цирк! Как може манталитетът на един футболист да е да отиде на мач, говорейки за индивидуални рекорди?“, каза той.

В отговор на тези думи, бившият играч на Спортинг отговори и нарече бившия футболист „лъжец“, като дори разкри, че е поискал от Солскяер, бившия треньор, номера на Кийн, за да се опита да говори с него за ситуацията. „Не ме интересуват критиките, но не ми харесва да лъжат за това, което казвам. Това малко надхвърля границите на приемливото за мен“, отсече той.

В понеделник тази сага имаше нова глава, като Рой Кийн уж използва социалните мрежи, за да отговори на Бруно Фернандеш... сравнявайки го с магаре, по косвен начин, без да го споменава. „Твърде много внимание кара едно магаре да си мисли, че е лъв“, може да се прочете в историята му в Instagram.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брутално прав

    5 2 Отговор
    А не е ли така

    12:51 26.05.2026

  • 2 Читател

    2 1 Отговор
    Рой Кийн беше голям футболист а по всичко личи че е и голям човек

    13:29 26.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове