Бранител на ЦСКА на крачка от трансфер в украински гранд

Защитникът на ЦСКА - Лумбард Делова, е пред трансфер в Динамо Киев, съобщава украинският журналист Алекс Иванченко в понеделник. Според информацията, националът на Косово е следен отдавна от 17-кратния шампион на Украйна.
27-годишният Делова е в напреднали преговори с ръководството на Динамо. Диалогът между двете страни върви добре, а футболистът е съвсем близо до преминаване в клуба от Киев, пише още Иванченко.
🚨 Lumbardh Dellova to Dynamo Kyiv is advancing.— Alex Ivanchenko 🇺🇦 (@OlexanderIvanc2) May 25, 2026
The Kosovo international and CSKA Sofia centre-back has been on Dynamo radar for an extended period.
Talks are progressing well, and the player is finally close to completing his move to the Ukrainian club.
Лумбард Делова премина в ЦСКА през юли 2024-а година, след което изигра 64 мача, реализира 4 гола и направи 2 асистенции с екипа на "червените". Бранителят е играл за Балкани, Прищина и Хайдук Сплит в кариерата си до момента.
Защитникът е оценяван на окоро 1.5 милиона евро от портала Transfermarkt.com, а договорът му с ЦСКА е до следващото лято.
🚨 Lumbardh Dellova is closing in on a move to Dynamo Kyiv 🇺🇦— Kosovo Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) May 25, 2026
Negotiations with CSKA Sofia are now at an advanced stage. ⏳🇽🇰
