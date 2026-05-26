Бранител на ЦСКА на крачка от трансфер в украински гранд

26 Май, 2026 15:00 517 2

  • лумбард делова-
  • цска-
  • футбол-
  • динамо киев

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на ЦСКА - Лумбард Делова, е пред трансфер в Динамо Киев, съобщава украинският журналист Алекс Иванченко в понеделник. Според информацията, националът на Косово е следен отдавна от 17-кратния шампион на Украйна.

27-годишният Делова е в напреднали преговори с ръководството на Динамо. Диалогът между двете страни върви добре, а футболистът е съвсем близо до преминаване в клуба от Киев, пише още Иванченко.

Лумбард Делова премина в ЦСКА през юли 2024-а година, след което изигра 64 мача, реализира 4 гола и направи 2 асистенции с екипа на "червените". Бранителят е играл за Балкани, Прищина и Хайдук Сплит в кариерата си до момента.

Защитникът е оценяван на окоро 1.5 милиона евро от портала Transfermarkt.com, а договорът му с ЦСКА е до следващото лято.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 УКРА ГРАНД ?

    1 0 Отговор
    Хаахаха

    15:18 26.05.2026

  • 2 Сериозен

    0 0 Отговор
    Неможач е тоя-да изчезва с 200!

    15:25 26.05.2026

