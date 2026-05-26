Определиха началните часове на решаващите баражи в Първа лига

Българският футболен съюз официално разкри кога ще се проведат дългоочакваните баражи в Първа лига.

На 28 май (четвъртък) от 17:00 часа стадион ДИТ-Драгалевци ще бъде арена на ожесточен сблъсък между Септември (София) и Янтра (Габрово). Двата тима ще се изправят един срещу друг в директен дуел за последната вакантна позиция в елитната група на българския футбол. Само един ще триумфира и ще си осигури място сред най-добрите през следващия сезон.

Ден по-късно, на 29 май (петък), футболният спектакъл продължава на стадион "Хювефарма Арена" в Разград. От 19:00 часа Лудогорец и Локомотив (Пловдив) ще премерят сили в баража за участие в Лигата на конференциите. Победителят ще получи златния билет за европейските клубни турнири и шанс да представи България на международната сцена.