Определиха началните часове на решаващите баражи в Първа лига

26 Май, 2026 16:08 620 0

Предстои да се определят последният участник в елита и мястото в Европа

Определиха началните часове на решаващите баражи в Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз официално разкри кога ще се проведат дългоочакваните баражи в Първа лига.

На 28 май (четвъртък) от 17:00 часа стадион ДИТ-Драгалевци ще бъде арена на ожесточен сблъсък между Септември (София) и Янтра (Габрово). Двата тима ще се изправят един срещу друг в директен дуел за последната вакантна позиция в елитната група на българския футбол. Само един ще триумфира и ще си осигури място сред най-добрите през следващия сезон.

Ден по-късно, на 29 май (петък), футболният спектакъл продължава на стадион "Хювефарма Арена" в Разград. От 19:00 часа Лудогорец и Локомотив (Пловдив) ще премерят сили в баража за участие в Лигата на конференциите. Победителят ще получи златния билет за европейските клубни турнири и шанс да представи България на международната сцена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

