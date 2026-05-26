Треньорът на Байерн Мюнхен се появи в Манчестър Сити

26 Май, 2026 14:29 725 0

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити организира прощална церемония, за да отбележи напускането на мениджъра Пеп Гуардиола и играчите Бернардо Силва и Джон Стоунс. На събитието, посветено и на успехите на мъжкия, женския и младежкия отбор на клуба, присъстваха не само настоящи играчи на отбора, но и бившият капитан на „гражданите“ Венсан Компани, който сега е треньор на Байерн Мюнхен. Той имаше честта да изнесе трофея от Висшата лига за сезон 2017/2018 пред феновете, изпълнили Co-op Live Arena до стадион „Сити ъф Манчестър, отворила врати на 14 май 2024 г. Това е най-голямата закрита арена в Обединеното кралство с капацитет 23 500 души.

Играчите представиха на събралите се привърженици всичките 20 трофея, спечелени от клуба през 10-те години на Гуардиола в Сити. На купона присъства и Джак Грийлиш, който игра под наем в Евертън. Той изнесе Суперкупата на УЕФА за 2023 г. Събитието послужи и за да бъде отпразнуван и дубълът на мъжкия отбор на Манчестър Сити от Купата на Футболната асоциация и Купата на лигата, но към празненствата се присъединиха и женския отбор, който за пръв път от 10 години вдигна трофея от Женската супер лига на Англия, както и юношеският отбор на „гражданите“, който спечели младежкия ФА Къп.

След това играчите се обърнаха към Пеп от сцената, а Бернардо си спомни вирусно и вече превърнало се в мем видео, на което треньорът се обръща към някого наблизо по време на мач, въпреки че мястото до него е празно. Гуардиола, виждайки видеото, се усмихна смутено, но не отговори.


