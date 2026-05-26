Григор Димитров с "уайлд кард" за турнира в Майорка

26 Май, 2026 12:59

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще участва на турнира от категория ATP 250 в Майорка, след като организаторите на надпреварата му предоставиха „уайлд кард“. Така българинът се очаква да направи едно от най-любопитните си завръщания в ATP тура през настоящия сезон.

Турнирът в Майорка започва на 21 юни и традиционно служи като важна подготовка за тенисистите преди „Уимбълдън“. Участието на Димитров добавя сериозен интерес към надпреварата, като присъствието му в основната схема със сигурност ще бъде сред акцентите на състезанието.

Организаторите потвърдиха новината чрез официалния сайт на турнира, където обявиха, че българският тенисист ще бъде част от тазгодишното издание благодарение на специална покана.

„Българинът отново ще се състезава на трева след контузията, която получи на „Уимбълдън“ 2025, когато беше принуден да се откаже, докато водеше в резултата. Участието му в Санта Понса ще отбележи завръщането му на настилка, на която традиционно е постигал силни резултати.

Със своя елегантен и разнообразен стил на игра, отличаващ се с характерния му бекхенд с една ръка, Димитров се утвърди като един от най-завършените тенисисти в тура. В хода на кариерата си той има значими успехи на трева, включително титла и силни представяния в турнири от най-високо ниво, което подчертава ефективността му на тази настилка.

Участието му в Mallorca Country Club носи опит, класа и звезден заряд на състав, който продължава да става все по-силен. То добавя и любопитна сюжетна линия към турнира, тъй като Димитров ще се опита да възстанови игровия си ритъм в началото на сезона на трева“, написаха организаторите на турнира.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    3 0 Отговор
    Хубавата българска думичка уайлдкард!

    13:03 26.05.2026

  • 2 Читател

    4 2 Отговор
    Хайде започвайте да го обиждате, цървули скъсани

    Коментиран от #6

    13:05 26.05.2026

  • 3 Пенчо

    4 2 Отговор
    Вече почти няма коментари под медийни постове за ГришУ! Нулев интерес! Единствено чрез добрата воля на някои организатори на АТР тенис турнири, ГришУ ще може да играе без да минава през квалификации! Жалка работа!

    Коментиран от #4

    13:10 26.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пенчо":

    Кога ли е играл за последно с уйалд на ниво 250🤔

    13:15 26.05.2026

  • 5 бай иван

    1 2 Отговор
    Скоро го очаквайте и на турните в Хасково

    13:18 26.05.2026

  • 6 БайТиквун

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    хора без достойнство се подкрепят жалкари

    Коментиран от #7

    13:24 26.05.2026

  • 7 Читател

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "БайТиквун":

    Името ти е достатъчно, казва всичко

    13:35 26.05.2026

