Спряха правата на реферите на Лудогорец - ЦСКА

26 Май, 2026 13:29 598 11

Причината - "незадоволителното им представяне"

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Oт Съдийската комисия обявиха, че спират правата на рефера на дербито между Лудогорец и ЦСКА (1:0) Стоян Арсов, както и на ВАР арбитъра Васил Минев. Причината - "незадоволителното им представяне". Както е известно, от лагера на "червените" имаха претенции за неотсъдена дузпа и червен картон на Идан Нахмиас след грубо влизане в гърдите на Леандро Годой.

"Във връзка с крайно незадоволителното представяне на съдийската бригада на мача от 36 кръг между ПФК Лудогорец и ЦСКА, правата на главния съдия Стоян Арсов и ВАР рефера на срещата Васил Минев са спрени за неопределен период от време. СК ще преразгледа и евентуалното им участие в предстоящия сезон на efbet Лига. СК ще бъде безкомпромисна, при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра", написаха от комисията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    Съдиите вече са напред с пачките и могат да почиват дори и година

    13:31 26.05.2026

  • 2 Реферо

    В такъв случай, мачът да се преиграе!

    13:35 26.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДелиОрманския

    това менте се видя с кинти и започна с претенциите, особено треньорчето, смешника ..........

    13:38 26.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нафърфорий

    Докато не се измете цялото БФС, български футбол няма да има. Най големите тумори са Цъката, Домуса и Гонзо.

    13:48 26.05.2026

  • 7 България 🇧🇬

    СЛУЖЕБНА ПОБЕДА 0-3 ЗА ЦСКА СОФИЯ!

    13:50 26.05.2026

  • 8 това добре

    А ще стигнат ли до дъното на проблема?
    Например, добре е да знаем защо реферите когато свирят на един конкретен обор си развинтват очите и си ги навират отзад за 90 минути???
    Нали вече не е Гербопитешко робство, защо същите връзкари вършат същите безобразия?

    13:50 26.05.2026

  • 9 не става

    До коментар #7 от "България 🇧🇬":

    ВИната е в реферите не в противниковият отбор.
    Освен ако не бъде доказано нещо по-тъй.... А ако бъде доказано, трябва не служебна загуба а вадене от профи футбола и отново във В група...

    13:53 26.05.2026

  • 10 пак си неадекватен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нафърфорий":

    Както всеки път.

    Проблемът е в президентчетата, не в БФС. Президентчетата корумпират, съсипват, мизерстват..... И 30 БФС-та да сменим с такава мутренска култура на бизнес и спорт няма да прокопсаме.

    13:56 26.05.2026

  • 11 Престъпници

    1 0 Отговор
    ако го беше ударил в главата ?? Да приключва делиорманският ггаден тумор и на тези да не им се позволява повече да свирят мачове !

    14:04 26.05.2026

