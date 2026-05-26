Спряха правата на реферите на Лудогорец - ЦСКА

Oт Съдийската комисия обявиха, че спират правата на рефера на дербито между Лудогорец и ЦСКА (1:0) Стоян Арсов, както и на ВАР арбитъра Васил Минев. Причината - "незадоволителното им представяне". Както е известно, от лагера на "червените" имаха претенции за неотсъдена дузпа и червен картон на Идан Нахмиас след грубо влизане в гърдите на Леандро Годой.
"Във връзка с крайно незадоволителното представяне на съдийската бригада на мача от 36 кръг между ПФК Лудогорец и ЦСКА, правата на главния съдия Стоян Арсов и ВАР рефера на срещата Васил Минев са спрени за неопределен период от време. СК ще преразгледа и евентуалното им участие в предстоящия сезон на efbet Лига. СК ще бъде безкомпромисна, при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра", написаха от комисията.
1 Тома
13:31 26.05.2026
2 Реферо
13:35 26.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ДелиОрманския
13:38 26.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нафърфорий
Коментиран от #10
13:48 26.05.2026
7 България 🇧🇬
Коментиран от #9
13:50 26.05.2026
8 това добре
Например, добре е да знаем защо реферите когато свирят на един конкретен обор си развинтват очите и си ги навират отзад за 90 минути???
Нали вече не е Гербопитешко робство, защо същите връзкари вършат същите безобразия?
13:50 26.05.2026
9 не става
До коментар #7 от "България 🇧🇬":ВИната е в реферите не в противниковият отбор.
Освен ако не бъде доказано нещо по-тъй.... А ако бъде доказано, трябва не служебна загуба а вадене от профи футбола и отново във В група...
13:53 26.05.2026
10 пак си неадекватен
До коментар #6 от "Нафърфорий":Както всеки път.
Проблемът е в президентчетата, не в БФС. Президентчетата корумпират, съсипват, мизерстват..... И 30 БФС-та да сменим с такава мутренска култура на бизнес и спорт няма да прокопсаме.
13:56 26.05.2026
11 Престъпници
14:04 26.05.2026