Спряха правата на реферите на Лудогорец - ЦСКА

Oт Съдийската комисия обявиха, че спират правата на рефера на дербито между Лудогорец и ЦСКА (1:0) Стоян Арсов, както и на ВАР арбитъра Васил Минев. Причината - "незадоволителното им представяне". Както е известно, от лагера на "червените" имаха претенции за неотсъдена дузпа и червен картон на Идан Нахмиас след грубо влизане в гърдите на Леандро Годой.

"Във връзка с крайно незадоволителното представяне на съдийската бригада на мача от 36 кръг между ПФК Лудогорец и ЦСКА, правата на главния съдия Стоян Арсов и ВАР рефера на срещата Васил Минев са спрени за неопределен период от време. СК ще преразгледа и евентуалното им участие в предстоящия сезон на efbet Лига. СК ще бъде безкомпромисна, при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра", написаха от комисията.