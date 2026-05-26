Ема Наваро започна уверено похода си на "Ролан Гарос"

26 Май, 2026 15:44 437 0

Американската тенисистка демонстрира стабилна форма и продължава победната си серия във Франция

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ема Наваро, една от изгряващите звезди на американския тенис, даде силна заявка за добро представяне на Откритото първенство на Франция. В първия си двубой от тазгодишния "Ролан Гарос" тя надделя над индонезийката Джанис Тиен с резултат 6:4, 6:3, като демонстрира хладнокръвие и отлична подготовка.

Срещата между Наваро, която заема 25-ата позиция в световната ранглиста, и 40-ата в класацията Тиен, продължи 1 час и 44 минути. Това бе първият им сблъсък на професионално ниво, но американката не остави съмнения в превъзходството си. Със стабилна игра от основната линия и прецизни удари, тя контролираше темпото през целия мач.

Триумфът в Париж е шеста поредна победа за Наваро, която само преди дни спечели титлата на турнира в Страсбург. Формата ѝ е впечатляваща, а увереността – заразителна. Американката изглежда готова да се бори за още по-големи успехи на кортовете във френската столица.

Във втория кръг Наваро ще се изправи срещу друга американка – Ива Йович, която е №17 в света. Йович също започна турнира с категорична победа, елиминирайки Александра Еала от Филипините с 6:4, 6:2. Любопитен факт е, че двете се срещнаха съвсем наскоро на осминафиналите в Страсбург, където Наваро се наложи след оспорван трисетов двубой.


