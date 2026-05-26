Голмайсторът на Байерн Мюнхен яде шницел след всяко попадение

26 Май, 2026 13:59

И до момента е изял 147 шницела

Голмайсторът на Байерн Мюнхен - Хари Кейн, похапна 51 виенски шницела този сезон. Нападателят получава по един за всеки гол още от лятото на 2023-а, когато премина от Тотнъм при баварците. И до момента е изял 147 шницела, а наградата е от ресторантьор, чието заведение се намира близо до къщата на англичанина край Мюнхен.

Специален подарък пък очакваше всички 200 отбрани посетители на кръчмата в събота, когато Байерн игра финал за Купата на Германия срещу Щутгарт и победи с 3:0 с три гола именно на Кейн. Всеки от гостите получи безплатна порция виенски шницел с печени картофи или картофена салата по избор, чиято цена в менюто е 28,90 евро.

„Благодаря за всички шницели. С най-добри пожелания“, написа Кейн на тениска, която подари на 60-годишния Щефан Кастнер, собственик на заведението.

„Откакто стана ясно, че готвя за Хари, интересът към нашите шницели се увеличи многократно. Исках да дам възможност на феновете да ги пробват и финалът беше точното време“, заяви Кастнер.


    То и аз ям шницел със всека бира и не съм си го виждал без огледало!

