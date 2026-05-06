Ливърпул се включва в битката за Маркос Сенеси – ще изпревари ли Тотнъм за подписа на аржентинския бранител?

Ливърпул насочи поглед към централния защитник на Борнемут – Маркос Сенеси. Аржентинският национал, който се превърна в ключова фигура за „черешките“ след пристигането си през 2022 година, е на прага да напусне „Виталити Стейдиъм“, тъй като договорът му изтича в края на сезона.

Интересът към Сенеси не е случаен – настоящият спортен директор на Ливърпул, Ричард Хюз, бе човекът, който го доведе в Борнемут, а сега е решен да го привлече и на „Анфийлд“.

Въпреки че 27-годишният защитник вече е дал устно съгласие да се присъедини към Тотнъм, ако „шпорите“ запазят мястото си във Висшата лига, „мърсисайдци“ са готови да се намесят с атрактивна оферта и да объркат плановете на лондонския клуб.

Ситуацията около евентуалния трансфер на Сенеси е тясно свързана с бъдещето на Ибрахима Конате. Френският бранител все още не е подновил договора си с Ливърпул и има вероятност да напусне като свободен агент през лятото, което отваря вратата за ново попълнение в центъра на защитата.

Сенеси се отличава с отлична игра във въздуха, хладнокръвие и лидерски качества – качества, които го правят желан от водещите английски клубове.