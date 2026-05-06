Ливърпул се включва в битката за Маркос Сенеси – ще изпревари ли Тотнъм за подписа на аржентинския бранител?

6 Май, 2026 19:58 427 1

Ситуацията около евентуалния трансфер е тясно свързана с бъдещето на Ибрахима Конате

Снимка: БГНЕС/EПA
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Ливърпул насочи поглед към централния защитник на Борнемут – Маркос Сенеси. Аржентинският национал, който се превърна в ключова фигура за „черешките“ след пристигането си през 2022 година, е на прага да напусне „Виталити Стейдиъм“, тъй като договорът му изтича в края на сезона.

Интересът към Сенеси не е случаен – настоящият спортен директор на Ливърпул, Ричард Хюз, бе човекът, който го доведе в Борнемут, а сега е решен да го привлече и на „Анфийлд“.

Въпреки че 27-годишният защитник вече е дал устно съгласие да се присъедини към Тотнъм, ако „шпорите“ запазят мястото си във Висшата лига, „мърсисайдци“ са готови да се намесят с атрактивна оферта и да объркат плановете на лондонския клуб.

Ситуацията около евентуалния трансфер на Сенеси е тясно свързана с бъдещето на Ибрахима Конате. Френският бранител все още не е подновил договора си с Ливърпул и има вероятност да напусне като свободен агент през лятото, което отваря вратата за ново попълнение в центъра на защитата.

Сенеси се отличава с отлична игра във въздуха, хладнокръвие и лидерски качества – качества, които го правят желан от водещите английски клубове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Шифовете на Ливърпул ще се утвърдят в очите ми като най-загубените, ако изтърват и Конате след Александър- Арнолд. Слот даде стотици милиони за куци коне, а не може да задържи много ефективни футболисти като Луис Диас и сега Конате. Според мен Диас поиска трансфер и напусна Ливърпул щото Слот започна да го сменя и да налага на лявото крило сънародника си Гапко. Последният не лош футболист, но по отношение на бързина, пробивност и ефективност пред гола не може да се мери с Диас. Слот е надменен, а играчи на нивото на Ливърпул са доста разглезени, докачливи и искат по-специално отношение...

    20:21 06.05.2026

