Бургас се потопи в розовата еуфория на Джиро д’Италия: Исторически старт с 23 отбора и стотици фенове

6 Май, 2026 20:46 1 039 9

Вълнуващата церемония се състоя в емблематичния Летен театър

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бургас засия под светлините на едно от най-значимите спортни събития в света – Джиро д’Италия. За първи път в историята на престижната колоездачна обиколка България стана част от маршрута, а морският град се превърна в истински център на колоездачната магия.

Вълнуващата церемония по представянето на 23-те отбора се състоя в емблематичния Летен театър на Бургас. 184 елитни състезатели дефилираха пред бурните овации на публиката, която изпълни пространството с розови знамена, музика и неподправен ентусиазъм. Атмосферата беше заредена с емоции, а градът – обагрен в цветовете на легендарното „Maglia Rosa“ – розовата фланелка, символизираща водача в генералното класиране.

Историческият първи етап на Джиро д’Италия в България ще стартира на 8 май от Несебър, като финалът ще бъде именно в Бургас. На следващия ден колоездачната колона ще поеме към Велико Търново, превръщайки страната ни в арена на световния спортен елит.

Джиро д’Италия, основано през далечната 1909 година, е част от голямата тройка на колоездачните обиколки, редом с Тур дьо Франс и Ла Вуелта. Събитието не само привлича милиони зрители по цял свят, но и вдъхновява нови поколения да се докоснат до духа на спорта.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тони

    10 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил.

    Дано полицията е напълно мобилизирана и всичко се охранява. Дано не оберат или плячкосат нещо че има буквално милиони за крадене. И дано тия 3 дни се разминат без падания и сакатлъци че кой знае какво ще срещнат на пътя си.

    Само това се моля, да се размине без сакатлък или резил ... и без дъжд че тогава ше стане ужас

    20:57 06.05.2026

  • 2 гейлорд кукорчу

    8 0 Отговор
    щом е розово сме там с божанковците, хекимяуу зайчарников, спаси софя от хетерото, георг халката, ивайла мирчева, даниела митова, ...............

    21:05 06.05.2026

  • 3 сигурно

    8 0 Отговор
    Ще получат стрес състезателите , като се отклонят в един друг сокак !!

    21:23 06.05.2026

  • 4 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Само да напомня, че държавата, т.е. ние сме платили 15 000 000 € на организаторите на Джирото. Не община Несебър или община Бургас,а от нашия джоб се изваждат кинтите.
    Дано мине добре и не се излагаме пред хората.

    Коментиран от #6

    21:30 06.05.2026

  • 5 Кддккдк

    0 1 Отговор
    Някой има ли инфо за Никита Цветков от Бардиани?
    Той е руско-узбек, но Цветков е българска фамилия, на руски е Цветаев!

    21:31 06.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Интересно ще стане когато коментаторите на Евроспорт започнат да дават информация за забележителностите ,които оператора от хеликоптера показва по трасето от Слънчака до Созопол и обратно до Бургас. Европейците само ще цъкат с език как е възможно в най-бедната държава в Европа да има толкова луксозни имения по крайбрежието.

    21:55 06.05.2026

  • 8 няма ли нормални?

    1 0 Отговор
    защо е розова еуфорията п-е-д-а-л-и ли са тия ?

    21:59 06.05.2026

  • 9 Това е голям празник за българите

    1 0 Отговор
    за всякакви колоездачи, млади и стари, български фирми занимаващи се с велосипеди, мотивация за бъдещи велосипедисти. Искам всяка година такива големи спортни събития да се провеждат в България

    22:14 06.05.2026

