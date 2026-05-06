Бургас се потопи в розовата еуфория на Джиро д’Италия: Исторически старт с 23 отбора и стотици фенове

Бургас засия под светлините на едно от най-значимите спортни събития в света – Джиро д’Италия. За първи път в историята на престижната колоездачна обиколка България стана част от маршрута, а морският град се превърна в истински център на колоездачната магия.

Вълнуващата церемония по представянето на 23-те отбора се състоя в емблематичния Летен театър на Бургас. 184 елитни състезатели дефилираха пред бурните овации на публиката, която изпълни пространството с розови знамена, музика и неподправен ентусиазъм. Атмосферата беше заредена с емоции, а градът – обагрен в цветовете на легендарното „Maglia Rosa“ – розовата фланелка, символизираща водача в генералното класиране.

Историческият първи етап на Джиро д’Италия в България ще стартира на 8 май от Несебър, като финалът ще бъде именно в Бургас. На следващия ден колоездачната колона ще поеме към Велико Търново, превръщайки страната ни в арена на световния спортен елит.

Джиро д’Италия, основано през далечната 1909 година, е част от голямата тройка на колоездачните обиколки, редом с Тур дьо Франс и Ла Вуелта. Събитието не само привлича милиони зрители по цял свят, но и вдъхновява нови поколения да се докоснат до духа на спорта.