Спартак Варна и Добруджа поделиха точките и се заковаха под чертата на изпадащите

Футболните страсти на стадион "Спартак" във Варна се разгоряха до червено в двубоя между местния Спартак и гостуващия Добруджа, завършил при резултат 1:1 в третия кръг от плейофната група за оцеляване в Първа лига.

Домакините от морската столица откриха резултата в 33-ата минута. След прецизен пас на Ангел Грънчов, бразилският ас Шанде демонстрира класа и самообладание, като с техничен прехвърлящ удар остави безпомощен стража на Добруджа Галин Григоров. Така "соколите" поведоха и изглеждаха уверени в търсенето на ценни три точки.

Втората част обаче предложи истинска футболна драма. Добруджа пое инициативата и натисна здраво в половината на варненци, но блестящите намеси на вратаря Педро Рибейро запазиха аванса на Спартак чак до последните секунди. Пет точни удара на гостите бяха отразени с вещина от португалския страж, който сякаш бе непробиваем.

Всичко се промени в 95-ата минута, когато след хаотична ситуация в наказателното поле на домакините, Диого Мадалено се оказа най-съобразителен и прати топката в мрежата за крайното 1:1.

Така двата тима си поделиха точките. Спартак е на 14-о място с 28 точки, а Добруджа е на позиция зад него с точка по-малко.