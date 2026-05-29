Венци Стефанов: Феновете не могат да определят кое как да бъде

29 Май, 2026 19:22 601 3

По-рано днес привърженици на "белите" пуснаха петиция

Тихомир Шумов

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов коментира фенската петиция за свалянето му от власт в клуба. Босът на "белите" призова привържениците да извадят сериозен човек, с когото той и колегите му могат да разговарят.

Ето какво заяви Стефанов пред Sportal.bg:

"Феновете не могат да определят кое как да бъде. Нека не се занимават с неща, които не са тяхна работа. Ние няма да се ръководим от улицата. Вместо да се радват, че в националния отбор има не един или двама футболисти, израснали на нашия стадион, те само пискат и искат да разрушат нещо, което е направено с любов. Защото Славия е клуб без задължения и не е сираче. Това е така благодарение на мен и моите партньори. И ще бъде така, докато сме ние.

Сред феновете със сигурност има и образовани хора, но те са заблудени. Да си президент не е длъжност, а е функция. Аз съм човекът, който управлява. Да не си хабят мастилото. Аз не съм на заплата в Славия. Аз не взимам пари от Славия под никаква форма. Ако имат решение, нека го заявят. Ако имат сериозен човек, да го покажат - ще говорим с него, ще видим какво предлага.

Стига са лаели като някаква безпризорни кучета. Да направят нещо конструктивно. Да спрат с глупостите, а да подкрепят отбора. Тези неща влияят на футболистите. И друго да им кажа - в България вече духа друг вятър. Това не е Вятъра на промяната, а е Вятъра на реда. Убеден съм в това нещо".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    5 4 Отговор
    Ако беше президент на левски, не само щяха да те съблекат, ами и щяха да те облекат като жена.

    19:29 29.05.2026

  • 2 ФЕН!

    1 1 Отговор
    Крайно време е да си одиш без дори да вдигаш бяло знаме…

    20:23 29.05.2026

  • 3 Мутрата се изказа

    2 0 Отговор
    Ама мутренското време свърши и ти ще си ходиш!

    20:33 29.05.2026

