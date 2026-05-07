Неймар публично се разкая за инцидента с Робиньо-младши: „Прекрачих границата“

Звездата на Сантос и националния отбор на Бразилия – Неймар, официално се извини за бурната си реакция по време на тренировка, при която удари младия си съотборник Робиньо-младши. Случаят предизвика широк обществен отзвук и доведе до вътрешно разследване в клуба, съобщава BBC Sport.

В неделния ден, по време на интензивно занимание в тренировъчния център „Рей Пеле“, 18-годишният нападател Робиньо-младши стана обект на неочакван шамар от страна на 34-годишния Неймар. Причината – младокът надбяга именития си съотборник, което доведе до емоционална реакция от страна на бразилската звезда.

Ръководството на Сантос не остана безучастно и незабавно започна проверка на случая. Само два дни по-късно, от клуба обявиха, че напрежението е потушено и двамата футболисти са изгладили отношенията си.

В изявление пред медиите, Неймар не скри разочарованието си от собственото си поведение: „Да, реагирах прекалено остро. Можеше да постъпя по друг начин, но в този момент изгубих контрол. Всеки греши – и аз, и той, но моята грешка беше по-голяма. Робиньо-младши е момче, към което изпитвам специална симпатия. Във футбола често се случват спорове между приятели и съотборници – това е част от играта“, сподели най-резултатният голмайстор в историята на Бразилия.

Младият нападател също коментира инцидента, като подчерта, че Неймар веднага е осъзнал грешката си и неколкократно се е извинил: „Бях разстроен, защото Неймар е мой идол още от дете. Но той веднага се извини и вече всичко е наред между нас. Хората говорят много неща, които не са истина, но аз го уважавам и харесвам. Случилото се е зад гърба ни“, заяви синът на легендарния Робиньо.

Във вторник вечерта, по време на двубоя от Копа Судамерикана срещу Реколета, Неймар и Робиньо-младши демонстрираха, че напрежението е останало в миналото – двамата се прегърнаха след гола на Сантос, с което показаха единство и спортменство.