Перуджа триумфира с титлата в Италия, Лубе и Алекс Николов остават със среброто

7 Май, 2026 06:38 448 0

Тимът от Умбрия затвори финалната серия с категоричното 3:0

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев

Волейболният тим на Перуджа се окичи със златото, след като надделя над Лубе Чивитанова с 3:1 гейма в решаващия трети финален сблъсък от Серия А1. Така тимът от Умбрия затвори финалната серия с категоричното 3:0 и заслужено се изкачи на върха на италианския волейбол.

Въпреки героичните усилия на българската звезда Александър Николов, който изригна с впечатляващите 25 точки и бе най-резултатен за своя отбор, Лубе не успя да спре устрема на Перуджа. Към него се присъединиха Матия Ботоло с 16 точки и Ерик Льопки с 15, но това се оказа недостатъчно за нещо повече от спечелването на първия гейм.

Водени от безупречния Уасим Бен Тара, който реализира 18 точки, шампионите демонстрираха класа и характер. Олех Плотницки добави 14 точки, а Камил Семенюк се отличи с 13, за да донесат на Перуджа така жадуваната титла.


