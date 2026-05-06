Ангела Меркел похарчила около 65 000 евро от държавния бюджет за грим и фризьор

6 Май, 2026 15:19 533 22

В същия период Меркел е осъществила девет пътувания, за които са похарчени над 10 000 евро от бюджета

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата германска канцлерка Ангела Меркел е изразходвала близо 65 000 евро от държавния бюджет за фризьорски и гримьорски услуги, показва информация, публикувана от Бундестаг, цитиран от dariknews.bg.

Според данните разходите за периода от 1 юли 2024 г. до 31 март 2026 г. възлизат на 64 677 евро. В същия период Меркел е осъществила девет пътувания, за които са похарчени над 10 000 евро от бюджета. 2,4 млн. лв. са похарчили одитираните партии и коалиции за изборите за Европарламент през 2024 г.

Данни има и за бившия канцлер Олаф Шолц, който е направил четири пътувания на стойност над 6000 евро.

От Бундестаг посочват още, че общите разходи за офис оборудване на Меркел и Шолц, считано от 6 май 2025 г., възлизат на 473 000 евро през втората половина на 2024 г., 1,4 милиона евро през 2025 г. и 408 000 евро през първото тримесечие на 2026 г.

По-рано Меркел заяви, че съществува дисбаланс между жените и мъжете в германската политика, като мъжете са по-силно представени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 .....

    10 1 Отговор
    Е резултат нулев😂

    15:22 06.05.2026

  • 3 даааа

    9 1 Отговор
    Проблемът не е в похарчените пари, а в резултата. Трябвало е да ги глобят :-)

    15:22 06.05.2026

  • 4 Боко Престъпникът

    5 0 Отговор
    Не може да бъде!!! Ние само за народа гии харчим тези пари!!

    15:23 06.05.2026

  • 5 Светлин

    7 1 Отговор
    Гробокопачката на Германия и ЕС се разкрасявала за сметка на данъкоплатците - има ли някой изненада?

    15:23 06.05.2026

  • 6 Герберопитек

    7 1 Отговор
    Рая Нагазян ги харчи тези пари за месец

    15:23 06.05.2026

  • 7 Дзак

    1 1 Отговор
    Полагат им се. Макар някои хора да се представителни без това.

    15:23 06.05.2026

  • 8 Неподписан

    2 1 Отговор
    Часовник мн.хубав си купих за няма 2€ с доставката от Хонконг,още болки имам в сърдечната област...

    15:23 06.05.2026

  • 9 ДоДо

    5 2 Отговор
    Интересно колко е похарчила за тоалетна хартия?!

    15:24 06.05.2026

  • 10 Голяма

    5 1 Отговор
    работа. Я напишете на оная безмозъчна кифла Аналена.. колко одумка за екскуркзии по света и грим и фризури? 400к на месец... и единстветно което постигна е не само да не я взимат насериозно, ами да я подиграват. За разлика от Меркел, която си има своите кусури, но маи е последният читав немски политик.

    15:24 06.05.2026

  • 11 Киселова

    3 1 Отговор
    А после ми казвате на мен да съм се гледала в огледалото... Та аз дори половината на това не откраднах!

    15:24 06.05.2026

  • 12 Смущаваща прилика

    3 1 Отговор
    Ангела Меркел има лицето на АдлфХтлр. Абсолютна прилика. Сигурно са близки роднини.

    15:26 06.05.2026

  • 13 хмммм

    4 3 Отговор
    На Зеленски гримьорите колко взимат?

    15:28 06.05.2026

  • 14 Сила

    3 1 Отговор
    Пламенка , джукесата от Варна тия пари ги взима от първокласниците дето ги "храни здравословно" с мухлясалите си сандвичи за месец !!! И ги дава за седмица "на спа" във Велинград ...

    15:34 06.05.2026

  • 15 Пришелец

    0 1 Отговор
    Лошо ли е или хубаво.Та нима,като отиде на среща с нагласения,ботоксов красавец(400 млрд.богат) ще бъде смачкана.Все пак тя е от Комсомола и много мъже са я заглеждали,Дори и на нашето море "гларусите".
    Сега ,като е от Германия,ама тя не е от тая лошата.Тя е от добрата,така де Източната.Айде сега па вие,сменете плочата,осъзнайте се!

    15:38 06.05.2026

  • 16 Абе

    1 0 Отговор
    Поне дя имаше файда, а тя маза Пилето Шумахер на снимката.

    15:39 06.05.2026

  • 17 И това

    3 1 Отговор
    за цели 16 години ! Нищо не е ! Вижте сметките на българските "дами" в бедната България ! Някои всеки ден са на фризьор....

    15:41 06.05.2026

  • 18 глоги

    0 1 Отговор
    От БундестагА посочват още,

    15:43 06.05.2026

  • 19 Грим

    1 0 Отговор
    За мозъка няма ! Иначе нека харчи бабето, що не

    15:43 06.05.2026

  • 20 А ГА Ю

    1 1 Отговор
    Похарчила ги е,защото са й ги дали. Да е жива и здрава жената!

    15:46 06.05.2026

  • 21 Да питам само

    2 0 Отговор
    нямало ли е харчове и за интимни причeски на дъртата ѝ пъpхудa?

    15:49 06.05.2026

  • 22 волан

    0 0 Отговор
    Германия е голяма и богата държава.Това,че бившата канцлерка Ангела Меркел е изразходвала близо 65 000 евро е капка в язовир.

    15:51 06.05.2026