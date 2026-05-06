Ангела Меркел похарчила около 65 000 евро от държавния бюджет за грим и фризьор

Бившата германска канцлерка Ангела Меркел е изразходвала близо 65 000 евро от държавния бюджет за фризьорски и гримьорски услуги, показва информация, публикувана от Бундестаг, цитиран от dariknews.bg.

Според данните разходите за периода от 1 юли 2024 г. до 31 март 2026 г. възлизат на 64 677 евро. В същия период Меркел е осъществила девет пътувания, за които са похарчени над 10 000 евро от бюджета. 2,4 млн. лв. са похарчили одитираните партии и коалиции за изборите за Европарламент през 2024 г.

Данни има и за бившия канцлер Олаф Шолц, който е направил четири пътувания на стойност над 6000 евро.

От Бундестаг посочват още, че общите разходи за офис оборудване на Меркел и Шолц, считано от 6 май 2025 г., възлизат на 473 000 евро през втората половина на 2024 г., 1,4 милиона евро през 2025 г. и 408 000 евро през първото тримесечие на 2026 г.

По-рано Меркел заяви, че съществува дисбаланс между жените и мъжете в германската политика, като мъжете са по-силно представени.