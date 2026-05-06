ИПБ: Кутията на Пандора е отворена: АПИ легализира източването на милиони евро чрез "мъртви" задания

6 Май, 2026 14:37 2 109 22

Всяко Областно пътно управление действа като самостоятелна република, прилагайки собствени правила без никакъв централизиран контрол. Извършват се ремонти на тъмно, като в заданията липсват конкретни обекти и локации. Освен това се възпрепятства и външния одит, казват още от Института за пътна безопасност

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кутията на Пандора е отворена. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) легализира източването на милиони евро чрез "мъртви" задания. Това казват от Института за пътна безопасност (ИПБ) в свое становище, цитирано от news.bg.

От там посочват, че в последния си работен ден регионалният министър Николай Найденов е публикувал задания за ремонт и пътна поддръжка, с което е осветил корупционния модел в АПИ. ИПБ отбеляза, че сайтът на регионалното министерство е доказателство за това как държавният бюджет се превръща в "черна дупка".

Според ИПБ публикуваните там документи представляват самопризнание за системно източване на публични средства, прикрито зад паравана на държавната администрация. Институт добавя, че вместо единни стандарти, се вижда хаос, който обслужва само и единствено усвояването на средства.

В становището на организацията се посочва, че всяко Областно пътно управление действа като самостоятелна република, прилагайки собствени правила без никакъв централизиран контрол. Извършват се ремонти на тъмно, като в заданията липсват конкретни обекти и локации. Освен това се възпрепятства и външния одит.

Според ИПБ това е организирана схема за източване, при която парите на данъкоплатците изтичат в кухи дейности, докато българските пътища остават опасни и отнемат животи. Институт настоява за:

Пълна ревизия и разследване от Прокуратурата и Сметната палата на всички описани в заданията дейности.
Стоп на "разтегливите" договори: Спешно въвеждане на задължителни цифрови стандарти и GPS проследяване на всяка машина и всяка ремонтна дейност.
Радикална структурна реформа в АПИ: Агенцията трябва незабавно да спре да бъде "касичка" за фирми и да се превърне в реален орган за управление на безопасността.
Реален публичен контрол: Изграждане на платформа в реално време, където всеки гражданин да вижда кога, къде и колко лева се харчат за конкретна дупка на неговия път.
От ИПБ подчертават, че няма да допуснат това да се замете под килима.


  • 1 Асфалтобазата

    36 0 Отговор
    Голяма лапачка пада, направо куче влачи, диря няма.

    14:40 06.05.2026

  • 2 обективен

    43 0 Отговор
    И десет нови затвора няма да поемат крадците в държавата ни ,но съд и прокуратура ги пази , защото те ги направиха милионери !!

    Коментиран от #16

    14:42 06.05.2026

  • 3 Гост

    34 0 Отговор
    АПИ трябва да се разформирова.

    14:43 06.05.2026

  • 4 Цвете

    35 0 Отговор
    ИМА РЕШЕНИЕ. ДО ЕДИН ВЪН ОТ АГЕНЦИЯТА ,НАЗНАЧАВАНЕ НА КАДЪРНИ ИНЖЕНЕРИ.ДРУГ ПЪТ НЯМА. И ДА СЕ НАПРАВИ ЗАДЪЛБОЧЕНА РЕВИЗИЯ И ВСИЧКО ДОКАЗАНО ( ОТКРАДНАТО) ДА БЪДЕ ВЪЗТАНОВЕНО ,АКО ТРЯБВА И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВА ПРИДОБИТИ ПО НЕПРАВОМЕРЕН НАЧИН. 🙄🤔🇧🇬👏👍

    Коментиран от #8

    14:43 06.05.2026

  • 5 оставете хората

    4 21 Отговор
    да си крадат бе завистници!

    14:46 06.05.2026

  • 6 Хаха

    22 1 Отговор
    Така де, напишете цифрата - 90 млн. юро за километър некачествен асфалт!
    Нали не мислите, че е само този договор!?
    И новите управляващи готови за нови заеми за покриване на ей такива не "дупки", "бездънни ями" за наша сметка разбира се!
    Вместо моментално да стопират всички невъзложени поне ОП и да направят одит на възлагането на всички, поне по-значими!

    Коментиран от #9, #12

    14:49 06.05.2026

  • 7 Неподписан

    11 3 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ и чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота а всички останали да учат песента Изправи се гора от стомана,за всеки път/избор има...

    14:50 06.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    А от де ше вземеш кадърни инженери?
    И мислиш ли, че новите ще са по-малко крадливи от старите :)

    14:55 06.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Страх ги е от числа с толкова много нули😉
    Те така във Варна за едни 3км, от които над 1,2 км си бяха вече построени УСВОИХА
    12О ООО ООО лева❗
    По над 2 ООО лв на МЕТЪР ❗
    И пътят още не е УЗАКОНЕН по надлежния ред❗

    Коментиран от #19

    14:56 06.05.2026

  • 10 А кога

    19 0 Отговор
    Ще вкарат Олегчо Асенов на топло при бай Ставри,че и ПТП беше направил гербавия лиз-ч

    14:59 06.05.2026

  • 11 Бастардо

    21 0 Отговор
    В Италия шофирам смело,без никакви притеснения.Тук не си играят с живота на хората.Пътища мечта за нашта мила родина.Крадците станаха милионери за сметка на живота на хората.

    14:59 06.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Пак във Варна, вече НАД ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ се РЕКОНСТРУИРА един стадион❗
    Реконструкцията му още е на етап стадион няма, трибуните са на арматура❗
    Но на преотстъпените 100 декара от общината,
    срещу които трябваше да се извърши реконструкцията, отдавна има построени и вече населени няколко блока❗

    Коментиран от #21

    15:00 06.05.2026

  • 13 Т.КОЛЕВ

    21 0 Отговор
    НЕ САМО УВОЛНЕНИЯ ТОВА НЕ НОСИ СТРАХОВА ПОЛЗА ОТ КРАДЕНЕ.
    ТРЯБВА И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО ИМ И ЗАТВОР.
    ИНАЧЕ ВРАТИЧКИ ЗА ДАЛАВЕРИ ПАК ЩЕ СЕ НАМЕРЯТ. КРАДЪТ ЯКО И ГОЛЕМИ.ЗАПЛАТИ С ПАЧКИ.ВЗИМАТ.ПЛЮС ПРЕМИЙ НА.ТРИМЕСЕЧИЕ КЕФ ЖИВОТ НА ГЪРБА НА БАЛЪЦИТЕ БЪЛГАРИ.

    15:04 06.05.2026

  • 14 Ох бабацоуууу, почва се!

    12 5 Отговор
    Само гледайте как за половин година Боташите ще бият по кражби предните ОПГ-та ГЕРБ, ДПС и ППДБ накуп!

    15:04 06.05.2026

  • 15 Само хвалби, а път няма

    15 1 Отговор
    Пътищата са златната мина на гербостанци. В Амазония да строяха, цените щяха да са по-ниски.

    15:06 06.05.2026

  • 16 Прав си!

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "обективен":

    Но докато Борисов и Пеевски са на свобода все ще е така. Видим ли го с белезници ивериги зад решетките, това ще е знак, че нещата в Отечеството ни отиват към подобряване.

    15:08 06.05.2026

  • 17 Азззззззз

    18 0 Отговор
    Определено е дошло време за Крумови закони!

    15:09 06.05.2026

  • 18 Анонимен

    9 4 Отговор
    И кво излезе, големите променкаджии се оказаха още по-корумпирани и от герберите.

    15:17 06.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БОИКО БОРИСОВ

    1 0 Отговор
    наи добре е да се закрие апи и без това няма нужда от тях само крадът и това е

    15:41 06.05.2026

  • 21 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пропускаш, че варна е анклав на самагонените ви господари, в просия корупцията, кражбата, убийсвата и лъжата са издигнати в култ, а този стадион и на фирма ръководена от уzzси милиционери и :български: бивши военни

    15:41 06.05.2026

  • 22 Видяха,че идва Радевата метла...

    1 1 Отговор
    ...и побързаха да се...самосезират...!

    15:46 06.05.2026

