ИПБ: Кутията на Пандора е отворена: АПИ легализира източването на милиони евро чрез "мъртви" задания

Кутията на Пандора е отворена. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) легализира източването на милиони евро чрез "мъртви" задания. Това казват от Института за пътна безопасност (ИПБ) в свое становище, цитирано от news.bg.
От там посочват, че в последния си работен ден регионалният министър Николай Найденов е публикувал задания за ремонт и пътна поддръжка, с което е осветил корупционния модел в АПИ. ИПБ отбеляза, че сайтът на регионалното министерство е доказателство за това как държавният бюджет се превръща в "черна дупка".
Според ИПБ публикуваните там документи представляват самопризнание за системно източване на публични средства, прикрито зад паравана на държавната администрация. Институт добавя, че вместо единни стандарти, се вижда хаос, който обслужва само и единствено усвояването на средства.
В становището на организацията се посочва, че всяко Областно пътно управление действа като самостоятелна република, прилагайки собствени правила без никакъв централизиран контрол. Извършват се ремонти на тъмно, като в заданията липсват конкретни обекти и локации. Освен това се възпрепятства и външния одит.
Според ИПБ това е организирана схема за източване, при която парите на данъкоплатците изтичат в кухи дейности, докато българските пътища остават опасни и отнемат животи. Институт настоява за:
Пълна ревизия и разследване от Прокуратурата и Сметната палата на всички описани в заданията дейности.
Стоп на "разтегливите" договори: Спешно въвеждане на задължителни цифрови стандарти и GPS проследяване на всяка машина и всяка ремонтна дейност.
Радикална структурна реформа в АПИ: Агенцията трябва незабавно да спре да бъде "касичка" за фирми и да се превърне в реален орган за управление на безопасността.
Реален публичен контрол: Изграждане на платформа в реално време, където всеки гражданин да вижда кога, къде и колко лева се харчат за конкретна дупка на неговия път.
От ИПБ подчертават, че няма да допуснат това да се замете под килима.
6 Хаха
Нали не мислите, че е само този договор!?
И новите управляващи готови за нови заеми за покриване на ей такива не "дупки", "бездънни ями" за наша сметка разбира се!
Вместо моментално да стопират всички невъзложени поне ОП и да направят одит на възлагането на всички, поне по-значими!
14:49 06.05.2026
14:49 06.05.2026
8 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Цвете":А от де ше вземеш кадърни инженери?
И мислиш ли, че новите ще са по-малко крадливи от старите :)
14:55 06.05.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хаха":Страх ги е от числа с толкова много нули😉
Те така във Варна за едни 3км, от които над 1,2 км си бяха вече построени УСВОИХА
12О ООО ООО лева❗
По над 2 ООО лв на МЕТЪР ❗
И пътят още не е УЗАКОНЕН по надлежния ред❗
14:56 06.05.2026
14:56 06.05.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хаха":Пак във Варна, вече НАД ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ се РЕКОНСТРУИРА един стадион❗
Реконструкцията му още е на етап стадион няма, трибуните са на арматура❗
Но на преотстъпените 100 декара от общината,
срещу които трябваше да се извърши реконструкцията, отдавна има построени и вече населени няколко блока❗
15:00 06.05.2026
15:00 06.05.2026
13 Т.КОЛЕВ
ТРЯБВА И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО ИМ И ЗАТВОР.
ИНАЧЕ ВРАТИЧКИ ЗА ДАЛАВЕРИ ПАК ЩЕ СЕ НАМЕРЯТ. КРАДЪТ ЯКО И ГОЛЕМИ.ЗАПЛАТИ С ПАЧКИ.ВЗИМАТ.ПЛЮС ПРЕМИЙ НА.ТРИМЕСЕЧИЕ КЕФ ЖИВОТ НА ГЪРБА НА БАЛЪЦИТЕ БЪЛГАРИ.
15:04 06.05.2026
16 Прав си!
До коментар #2 от "обективен":Но докато Борисов и Пеевски са на свобода все ще е така. Видим ли го с белезници ивериги зад решетките, това ще е знак, че нещата в Отечеството ни отиват към подобряване.
15:08 06.05.2026
21 Сатана Z
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пропускаш, че варна е анклав на самагонените ви господари, в просия корупцията, кражбата, убийсвата и лъжата са издигнати в култ, а този стадион и на фирма ръководена от уzzси милиционери и :български: бивши военни
15:41 06.05.2026
