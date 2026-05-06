ИПБ: Кутията на Пандора е отворена: АПИ легализира източването на милиони евро чрез "мъртви" задания

Кутията на Пандора е отворена. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) легализира източването на милиони евро чрез "мъртви" задания. Това казват от Института за пътна безопасност (ИПБ) в свое становище, цитирано от news.bg.

От там посочват, че в последния си работен ден регионалният министър Николай Найденов е публикувал задания за ремонт и пътна поддръжка, с което е осветил корупционния модел в АПИ. ИПБ отбеляза, че сайтът на регионалното министерство е доказателство за това как държавният бюджет се превръща в "черна дупка".

Според ИПБ публикуваните там документи представляват самопризнание за системно източване на публични средства, прикрито зад паравана на държавната администрация. Институт добавя, че вместо единни стандарти, се вижда хаос, който обслужва само и единствено усвояването на средства.

В становището на организацията се посочва, че всяко Областно пътно управление действа като самостоятелна република, прилагайки собствени правила без никакъв централизиран контрол. Извършват се ремонти на тъмно, като в заданията липсват конкретни обекти и локации. Освен това се възпрепятства и външния одит.

Според ИПБ това е организирана схема за източване, при която парите на данъкоплатците изтичат в кухи дейности, докато българските пътища остават опасни и отнемат животи. Институт настоява за:

Пълна ревизия и разследване от Прокуратурата и Сметната палата на всички описани в заданията дейности.

Стоп на "разтегливите" договори: Спешно въвеждане на задължителни цифрови стандарти и GPS проследяване на всяка машина и всяка ремонтна дейност.

Радикална структурна реформа в АПИ: Агенцията трябва незабавно да спре да бъде "касичка" за фирми и да се превърне в реален орган за управление на безопасността.

Реален публичен контрол: Изграждане на платформа в реално време, където всеки гражданин да вижда кога, къде и колко лева се харчат за конкретна дупка на неговия път.

От ИПБ подчертават, че няма да допуснат това да се замете под килима.