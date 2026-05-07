Кметът на Мадрид: УЕФА е виновна за отпадането на Атлетико от Шампионската лига

7 Май, 2026 06:18 845 0

Хосе Луис Мартинес-Алмейда не скри разочарованието си

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кметът Мадрид, Хосе Луис Мартинес-Алмейда, не скри разочарованието си и отправи остри критики към УЕФА, обвинявайки европейската футболна централа за спорните съдийски решения, които според него са лишили Атлетико от заслужено място на финала. *

В интервю за Cadena SER, Мартинес-Алмейда изрази възмущението си от избора на германския рефер Даниел Зиберт за ключовия сблъсък между Атлетико и Арсенал. „Още щом видях жребия, очаквах тежък мач срещу Арсенал, но се оказа, че истинският ни съперник е УЕФА. Ясно ни показаха, че не желаят Атлетико на финала“, заяви кметът, подчертавайки, че назначаването на съдия от Германия е било преднамерено, тъй като Испания и Германия се борят за допълнителна квота в турнира.

Мартинес-Алмейда акцентира върху конкретни ситуации по време на срещата, които според него са били решаващи. В 56-ата минута Антоан Гризман бе съборен в наказателното поле, но съдията не отсъди дузпа, въпреки че защитникът на Арсенал Рикардо Калафиори настъпи френския нападател. Вместо това, реферът отсъди нарушение в атака на Марк Пубил, което предизвика бурни реакции сред феновете и ръководството на Атлетико. „Дузпата срещу Гризман беше очевидна, а повторенията така и не бяха показани на зрителите. По-късно в социалните мрежи стана ясно, че не е имало засада при ситуацията с Джулиано Симеоне, но съдията не пожела да преразгледа момента“, допълни кметът.

Още един спорен момент, който разпали страстите, бе краткото добавено време в края на мача. Мартинес-Алмейда намекна, че съдията е бързал да приключи срещата, за да осигури класирането на Арсенал за финала в Будапеща.

Въпреки горчивия вкус от отпадането, кметът на Мадрид не пропусна да изрази гордостта си от представянето на любимия си отбор. „Можеш да победиш Арсенал за 180 минути, но не можеш да победиш УЕФА“, заключи Мартинес-Алмейда, като подчерта, че феновете на Атлетико ще продължат да подкрепят тима си, независимо от обстоятелствата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

